Jorge Javier Vázquez estalla contra Anabel Pantoja: «He tomado determinación con ella»

La polémica del clan Pantoja sacude estos días la crónica social de nuestro país. Algo «impensable» tanto para Kiko Rivera como para los medios dedicados a la prensa rosa. Una ‘inocente’ entrevista en ‘Sábado Deluxe’ ha traído serias consecuencias tanto para el DJ como para Isabel Pantoja, ya que intervino en el formato dejando a su hijo «peor de lo que estaba», pues el cantante confesó que tenía depresión entre otros de sus problemas. Pronto se empezó a hablar de la herencia de ‘Paquirri’ y a partir de ahí la guerra mediática no ha tenido frenos colocando a Irene Rosales, mujer de Kiko como la persona de manipular a su marido. Sin embargo, eso no es todo porque Anabel Pantoja también forma parte de esta complicada ecuación.

‘Sábado Deluxe’ empezó fuerte la noche del sábado. Jorger Javier Vázquez que no tiene pelos en la lengua no dudó en arremeter contra la sobrina de Isabel Pantoja: «Tengo un mensaje para Anabel Pantoja. Me tienes calentito», decía alto y claro el presentador estrella de Mediaset. En el estreno de ‘La casa fuerte 2’, programa donde participa Isa P y Asraf Beno -que pronto se darán el sí, quiero- se produjo un momento que forma ya parte de la historia de la televisión. Jorge Javier contó a la hija de Isabel Pantoja algunos titulares y declaraciones que su hermano Kiko había dicho esa misma semana en ‘Lecturas’ sobre su madre.

Sin remediarlo, Isa P rompió a llorar y tuvo un fuerte ataque de ansiedad que provocó que no quisiera saber nada más del exterior. Aqui entra en juego su prima, Anabel Pantoja que no dudó en arremeter contra la dinámica del concurso. «¿Había necesidad de esto? Ah, sí, audiencia», escribió en su perfil de Instagram. “Sé que es actualidad, pero creo que era innecesario que se lo comunicaran”, expresó también molesta con la situación. Palabras que han desencadenado que Jorge Javier «tomara cierta determinación con ella», tal y como afirma él mismo en ‘Sábado Deluxe’.

«La diferencia entre Lydia Lozano y Anabel Pantoja es tener la certeza de dónde se trabaja y qué significa trabajar en ‘Sálvame’. Me tienes calentito», continuó diciendo el presentador. Además, al enterarse de que Anabel Pantoja no estaba viendo el programa porque se encontraba en la calle, Vázquez llegó a cuestionar cómo podía tener la pierna mal para unas cosas y bien para otras, haciendo referencia a la lesión que tiene la colaboradora por la que tiene la pierna escayolada.