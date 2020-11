¿Ha recibido ya Kiko Rivera el testamento de Paquirri?

Nadie se pensaba que Kiko Rivera sería capaz de enfrentarse a su madre, a quien siempre ha defendido con ferocidad. Hasta este miércoles, en el que el dj decidió poner a su progenitora en un aprieto al poner en duda la relación con Isabel Pantoja y asegurar que se siente perjudicado sobre la herencia de su padre. “Yo no cedí Cantora a mi madre a sabiendas. Firmé lo que ella me pidió”, afirmaba el sevillano rotundo en la portada del último número de ‘Lecturas’, volviéndose a coronar como el gran protagonista de la semana.

Kiko aseguraba no fiarse de su madre, “me huelo lo peor”, decía en la entrevista, anunciando que había pedido a sus abogados que revisasen el testamento de su padre para ver si todo está en orden. Sin duda, la decisión de Kiko de enfrentarse a la mujer que le vio la vida no ha sido nada fácil, pero desde su paso por ‘Sábado Deluxe’ ya demostró que tiene las ideas muy claras y quiere que todo esté bien atado. “Señores, yo no soy el malo de esta película lamentable. Solo soy alguien a quien la persona que más idolatraba le ha fallado de una manera irreparable engañándole toda la vida”, escribió en sus redes sociales.

Este viernes, se ha producido una novedad en la vida de Rivera y es que ha recibido, en su casa de Sevilla, una notificación del juzgado. Cuando ha llegado la carta ni él ni su mujer, Irene Rosales, se encontraban en la casa, pero sí los medios de comunicación, que han sido testigos de cómo un empleado de Correos introducía un sobre en el buzón familiar. Lo que hay en su interior solo lo saben ellos, pero ¿podría ser el testamento de Francisco Rivera ‘Paquirri’? De ser así, los abogados del músico ya podrían ponerse manos a la obra y analizar las muchas páginas del documento para ver si, como sospecha Kiko, su madre le ha engañado durante toda su vida o si por el contrario sus sospechas son infundadas.

Un sobre que puede cambiarles la vida, pero que de momento lo ha hecho. Este viernes la pareja ha continuado con sus quehaceres de siempre. Irene ha aprovechado la mañana para mandarle sus buenos deseos a su cuñada, Isa Pantoja, que se encuentra concursando en ‘La casa fuerte’ junto a su prometido, Asraf Beno. “Solo quiero que disfrute de su concurso, que es también parte de su trabajo también. Y que dure mucho tiempo y se traiga mucho dinerito”, ha dicho la joven, que ha preferido no hacer declaraciones sobre el ataque de ansiedad que sufrió Isa tras conocer la entrevista de su hermano.

Así ha sido la reacción de @IsaPantojam al conocer lo que su hermano Kiko ha dicho de su madre, Isabel Pantoja https://t.co/iLEIKdLxkt #LaCasaFuerte1 pic.twitter.com/8w7RMUlDmz — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) November 5, 2020

“Lo sabía pero no sé de lo que se habló, pero prefiero no enterarme”, pedía Chabelita a Jorge Javier Vázquez, que aún así le dio algunas claves como que “define a tu madre como prepotente, soberbia, dice que no diga de sí misma que es una buena madre porque no lo ha sido. Cataloga a tu madre como mala madre…”, provocando que la colaboradora se deshiciera en lágrimas sobre el hombro de su pareja, al borde de un ataque de ansiedad.

Un día muy feliz para Kiko Rivera

Por su parte, Kiko Rivera ha optado por no hacer ninguna declaración. Pero solo ante los medios ya que en sus redes sociales sí que se ha pronunciado, pero por un asunto completamente diferente. Este viernes es el cumpleaños de su hijo, Francisco, fruto de su relación con la modelo Jessica Bueno, y no ha querido dejar pasar la oportunidad de mandarle un bonito mensaje. “Hoy hace 8 años naciste y me diste la alegría más grande que se le puede dar a un padre. Hoy cumples 8 años cariño mío y por motivos necesarios no podemos vernos pero pronto podremos vernos. Te quiero más que a nada en el mundo. Feliz cumpleaños mi vida. Papá, Irene y tus hermanas te adoramos”.

No ha sido el único que le ha dedicado unas palabras al pequeño, Rosales también le ha escrito un texto junto a una fotografía en la que el pequeño aparece de espaldas, frente al mar: “Mi príncipe, verte crecer me da vida. Feliz cumpleaños mi chico. Te quiero♥”.