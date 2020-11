Cuando Isabel Pantoja llamó a ‘Sábado Deluxe’ para animar a Kiko Rivera tras la confesión del Dj acerca de la depresión que padece nada hacía presagiar la tormenta que las palabras de la tonadillera iban desatar. Una tormenta que poco más de dos semanas después se ha vuelto en su contra y amenaza seriamente a la estabilidad de la Pantoja. Como madre, como artista y como mujer.

Tras una serie de post de Instagram en los que Kiko Rivera señalaba a su madre y hacía una serie de acusaciones que han dejado a todos los seguidores del clan Pantoja sin palabras, el hijo pequeño de Paquirri ha dado un paso más en una entrevista exclusiva concedida a la revista Lecturas.

En una entrevista sin precedentes -la primera del músico como adulto en el papel-,Kiko Rivera ha sacado la artillería pesada y, tal y como se puede ver en apenas dos frases, insinúa que Isabel Pantoja le habría estafado al afirmar que él nunca «cedió Cantora a sabiendas» y que simplemente firmó lo que su madre le pedía. Además, el único hijo que Isabel Pantoja y Paquirri está tan enfadado y su desconfianza llega a tal punto que ha pedido a sus abogados que revisen el testamento de Paquirri, asegurando que «se huele lo peor».

Pero hay mucho más. El enfado y la decepción de Kiko con su madre se hace patente casi en cada una de las respuestas del hijo de Isabel Pantoja a Mila Ximénez y aunque insta a la artista a «dar un paso adelante y recuperar todo el tiempo perdido por su soberbia grandísima y afán de protagonismo» también advierte que en caso de que le pida perdón, él perdona pero no olvida.

Según confiesa Kiko a Lecturas, su madre se deja llevar mucho por ciertas personas que le rodean y antepone ser Pantoja a Rivera a pesar de que, según él, Isabel lleva toda la vida vendiéndose como la viuda de Paquirri. «Mamá, también soy Rivera. Si contamos las veces que “me has usado” y las que yo a ti, me superas con creces» y continúa con la que posiblemente sea una de las declaraciones que más pueda herir a la artista. «Dices que vendo mis penas. ¿Tú me dices eso a mí que te has vendido como la viuda de España toda la puta vida? cuidadito con lo que dices mamá, no eres nadie para darme consejos. Te has vendido como la mejor madre del mundo y mamá, perdóname pero no lo eres.»

Sin duda una entrevista sin precedentes que promete ser un punto de inflexión no solo para la vida familiar de Isabel Pantoja sino también para su imagen pública, que nunca había sido tan dañada y menos por alguien de su círculo más íntimo.

Hace solo unas horas que el propio Kiko hacía una potente publicación en Instagram en la que aseguraba que él solo es «alguien a quien la persona que más idolatraba me ha fallado de una manera irreparable engañándome toda la vida».

El inesperado enfrentamiento entre Kiko Rivera y su madre hace inevitable recordar la eterna lucha que Francisco y Cayetano Rivera -los hijos mayores de Paquirri- llevan librando contra la de ‘Marinero de luces’ desde la muerte de su padre. Los hermanos mayores de Kiko llevan prácticamente toda la vida esperando a recibir las pertenencias de su padre que les correspondían en la herencia. Unos lotes de objetos personales que, justo unas horas antes de ser entregados a sus legítimos propietarios, fueron inesperadamente robados de Cantora. Un robo siempre puesto en entredicho debido a lo oportuno que fue para la artista, que, según algunas personas de su círculo más íntimo le escucharon decir entonces, prefería quemar las cosas antes que dárselas a ‘los niños.