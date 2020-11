La guerra está servida en el clan Pantoja. Las aguas no terminan de volver a su cauce y la brecha entre la tonadillera y su hijo Kiko Rivera va siendo cada vez más grande. El Dj está imparable y parece que está decidido a no dejar títere con cabeza. Su última intervención en ‘Sábado Deluxe’, donde confesó que atraviesa por una depresión, y la reacción de su madre, no hicieron más que poner sobre la mesa que las cosas entre madre e hijo no atraviesan su mejor momento. Y la cosa va a peor. El hijo mayor de la artista está muy activo en redes sociales, tanto, que en el último fin de semana han sido hasta 6 las publicaciones en la que hace referencia a la etapa tan difícil por la que atraviesa.

Después de un fin de semana convertido en trending topic, Rivera Pantoja ha publicado una entrañable imagen junto a Mila Ximénez confirmando la bomba que saldrá mañana, tras haber concedido una entrevista incendiaria a la periodista sevillana. «Mañana sale un reportaje que yo no quería hacer», comienza diciendo. Y continúa: «Yo no soy el malo de esta película lamentable. Solo soy alguien a quien la persona que más idolatraba me ha fallado de una manera irreparable engañándome toda la vida».

Y ha terminado aclarando cómo comenzó este cisma familiar que no tiene vistas de solucionarse, al menos por el momento. «Yo no hice esto público ya que yo no fui a hablar de ella, y sí de mis intimidades de las cuales soy dueño. Esa llamada no vino a cuento y las llamadas a terceros ya ni te cuento. Solo es para que lo sepáis, porque a muchos de vosotros lo que vais a leer os va a impactar».

Con este mensaje, el marido de Irene Rosales confirma lo que adelantaba ‘Sálvame’ hace menos de 24 horas. Kiko Rivera será portada mañana de la revista ‘Lecturas’, donde ha concedido una entrevista a Mila Ximénez. La propia periodista se mostraba así de contundente tras anunciar la que será ‘la entrevista del momento’: «Es todo mucho más fuerte de lo que se puede esperar (…) en la vida pensé que Kiko iba a dar esta entrevista». Una explicación que ha corroborado Rafa Mora, gran amigo del protagonista: «Ha llegado el momento de que hable sin ningún tipo de tapujo».

También contra los fans de su madre

La última, un storie en el que ataca directamente a los fans de su madre. Precisamente a ella se refiere como I.P., por sus iniciales, y haciendo referencia a como se la conocía en Telecinco durante el conflicto que mantuvo la cantante con la cadena de Fuencarral desde que se conoció su relación con el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz. «Me la pela lo que digáis», así de contundente es el mensaje del hermano de Chabelita, con la que deja claro que no se va a callar ante nada y ante nadie.

Minutos después Kiko le daba la estocada definitiva a su madre publicando otro storie en el que invitaba a sus followers a ver una de sus películas favoritas: «¡Lo mejor que puedes hacer hoy es ver una peli! ¡Yo aconsejo ‘Star Wars’! ¡Me flipa!». Lo curioso es que el hijo de ‘la Pantoja’ subía este mensaje minutos antes del comienzo de ‘Idol Kids’, el programa en el que su madre ejerce de jurado junto a Edurne y Carlos Jean.

Pero la cosa no terminaba ahí. El artífice de ‘Quítate el top’, convertido en trending topic gracias a su frenética actividad en Instagram, zanjaba su lunes festivo con otra publicación. Una imagen suya con el objetivo de una cámara y un texto muy significativo: «El niño no es tonto. El niño ha sido bueno y ahora ha despertado».

Todo ha ocurrido en un fin de semana triste y muy señalado para la tonadillera. Mientras Kiko Rivera prepara el ‘golpe de gracia’, Isabel Pantoja pasaba el día de Todos los Santos como lleva haciendo desde la trágica muerte de ‘Paquirri’. La artista enviaba una corona de flores blancas al cementerio de San Fernando, con el mismo mensaje de siempre, «Tu mujer y tu hijo no te olvidan». Una frase de lo más significativa, ahora que la relación madre e hijo está en crisis, y se habla de nuevo de los pormenores de la herencia del diestro gaditano.