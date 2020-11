Nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja. Desde que el DJ se sentó en ‘Sábado Deluxe’ para contar que padecía depresión así como otros problemas, todo desencadenó a que salieran a la luz sus agujeros económicos. Y por consiguiente, la herencia que dejó su padre, Paquirri, ya que podría ser la solución tanto para él como para su madre para tapar los agujeros que tienen. Lejos de sentir el apoyo de la cantante, Kiko Rivera se encontró a Isabel Pantoja ‘la artista’ y no a su madre, algo que echo en falta. Muy asiduo de utilizar las redes sociales para mostrar sus sentimientos, Kiko ha vuelto a lanzar un contundente y claro mensaje a su progenitora que le posiciona del lado de sus hermanos, Francisco y Cayetano Rivera que siempre han mostrado su descontento con Isabel Pantoja por no respetar las últimas voluntades de su padre.



Kiko Rivera ha compartido con sus seguidores una instantánea en la que aparece de pequeño junto a Paquirri. Una estampa de lo más especial que tenía como finalidad dar a conocer más detalles sobre lo que pasa por su cabeza en estos tensos momentos. «Ojalá estuvieses aquí papá. Nada de esto estaría pasando. Tengo miedo de encontrarme con la verdad», comienza diciendo. «Pero voy a luchar hasta el final tumbando a quien haga falta tumbar», palabras que añade y que pueden levantar ampollas en su enfrentamiento con Isabel Pantoja.

Lejos de quedarse callado, el marido de Irene Rosales abrió de nuevo la caja de pandora. «Si ellos no supieron respetar tu voluntad ,si todavía está en mi mano ,te juro por Dios que yo lo haré. Te extraño tanto en estos momentos no sabes cuánto», sentencia un Kiko Rivera muy afectado por la situación.

Además, Francisco Rivera -hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez- ha querido apoyar a su hermanastro en esta guerra mediática que tiene con la tonadillera. «No me extraña nada, quien es capaz de hacer lo que nos ha hecho a nosotros es capaz de cualquier cosa. Es una mujer que no tiene corazón ninguno», comentó dejando claro que la relación sigue igual que décadas atrás. «Yo sé quién es esta señora perfectamente. Yo sé el daño que nos ha hecho a dos niños pequeños, porque cuando murió mi padre yo tenía unos 10 años y mi hermano 7 y llevamos más de 30 años en los que no nos ha querido dar nunca nada», declaró a la revista ‘¡Hola!’.

Su hermano, Cayetano Rivera también hizo unas declaraciones en 2019, sincerándose sobre la relación que tiene con la tonadillera. «Ha tenido tiempo de sobra para solucionar muchas cosas que no ha hecho, y obviamente si hubiese actuado de forma distinta, nuestra relación con ella sería mejor». Junto a su hermano Francisco llevan años detrás de unos trajes de luces que pertenecieron a su apdre y que, presuntamente la artista jamás ha querido devolverles. «Isabel no nos ha dado nunca nada de nuestro padre, y para mí es algo fundamental», declaró el pasado año Cayetano Rivera. De esta manera, parece que los tres hermanos han unido fuerzas contra Isabel Pantoja para luchar por un mismo objetivo: la herencia de Paquirri.