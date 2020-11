14 Concursantes no exentos de polémica, una villa, dinero y un maestro de ceremonias que nunca defrauda, ‘La Casa Fuerte 2’ ya ha abierto sus puertas y el estreno la pasada noche, no ha tenido desperdicio. Empezando por el cambio de look de Jorge Javier Vázquez, que no da puntada sin hilo. Con el pelo teñido de azul, así fue como hizo su aparición estelar para presentar la primera entrega del reality donde la estrella indiscutible es Isa Pantoja, aunque el presentador, con su nuevo tono capilar, hizo un guiño a Mahi Masegossa, su favorita desde que la diseñadora participó en ‘Supervivientes 2019’. «Me has desmontado con ese pelo azul», le decía Lara Álvarez en la primera conexión.

Pero la asturiana no iba a ser la única ‘desmontada’ por el comunicador. Después de presentar a 12 concursantes, el plato fuerte llegaba con la pareja formada por Isa Pantoja y su novio Asraf Beno. Ellos fueron los últimos en llegar a ‘La Casa Fuerte’, pero es que la ocasión lo merecía. La hija pequeña de Isabel Pantoja tiene a la familia en pie de guerra y ella, afortunadamente y como muy bien dijo, estaba mejor concursando aislada de todo lo que está ocurriendo. Pero para eso ya estaba Jorge Javier, que no dudó en transmitirle algunos de los jugosos titulares de la exclusiva de Kiko Rivera, en la que tacha a la tonadillera de mala madre, mala abuela y de prepotente, entre otras cosas. Y aunque Isa explicó que prefería no saber nada -tenía conocimiento de la intención de su hermano de conceder una entrevista hablando de los problemas con su madre-, llevar aislada en la pre convivencia del concurso no le había dejado saber más.

Caso omiso le hizo el catalán, que solo le dio varias pinceladas de lo que ha contado el DJ. Suficientes para que la joven comenzara a llorar y estuviera a punto de sufrir un ataque de ansiedad. Ni 30 minutos llevaba en el programa y ya se venía abajo. Mientras su novio la consolaba y el resto de participantes alucinaban con lo que estaba ocurriendo, Jorge Javier decidió calmar la situación ofreciéndole una alternativa: «Como nos vamos a ver el domingo, si quieres oír algunas frases más, me lo dices entonces».

Las redes estallaban ante lo que acababan de ver con numerosos memes y críticas hacia el presentador, al que acusaban de haber ‘desestabilizado’ a Isa. Pero ahí estaba su cuñada Irene para transmitirle todo su cariño y su apoyo, a través de un mensaje en su perfil de Instagram: «Disfruta de tu concurso, te lo mereces».

Además de Isa y Asraf, el programa cuenta con otras 7 parejas, entre ellas las formadas por Tom Brusse y Sandra Pica, y Sonia Monroy y su marido Juan Diego. Los primeros siguen enamorados desde que participaron en ‘La Isla de las Tentaciones’. Y aunque su amor va viento en popa, hay cosas que no cambian, y el francés sigue haciendo gala de su descaro y de su gusto por ‘socializar’ con otras mujeres.

Y ahí estaba Samira para confirmarlo. La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ confesaba haberse besado con Tom nada más salir de la isla, y explicó que todo había ocurrido en su domicilio en ausencia de Sandra. La explicación de Tom no dejaba indiferente a nadie: «Te dije que subieras para enseñarte los muebles». Esta convivencia promete.

Pero que tengan cuidado estos nuevos talentos de los realities, que ‘las viejas glorias’ televisivas también vienen pisando fuerte. En la primera edición ya lo demostraron Yola Berrocal y Leticia Sabater, que fueron las flamantes ganadoras. Y en esta edición es Sonia Monroy quien viene en representación de las estrellas televisivas que brillaron en su momento en Telecinco.

Sonia Monroy directamente desde haber triunfado en el programa internacional Ellem DeGeneres a La Casa Fuerte a derrochar talento #LaCasaFuerte pic.twitter.com/c1BYm6Aa8T — Rebbeco 🐝 (@BRexharGH) October 29, 2020

Convertida, según ella, en una actriz «respetada» de Hollywood, la polifacética intérprete, bailarina y mujer felizmente casada viene a por todas y a ser reconocida como lo que dice ser en nuestro país. «Aquí no me respetan como actriz, pero en Hollywood ya he hecho dos películas aunque no me han nominado a un Oscar». Ni rastro de los títulos, pero sí de su última incursión televisiva en el programa ‘Game of games’ que presenta Ellen DeGeneres y donde fue la primera eliminada, eso sí, haciendo un derroche de talento antes de abandonar el plató envuelta en lágrimas por no haber podido pasar de la primera ronda. ¿Cómo será la convivencia esta primera semana en ‘La Casa Fuerte 2’?, el domingo lo sabremos.