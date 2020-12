Hace menos de 48 horas que saltaba la noticia de que Rafael Amargo había sido arrestado por presuntos delitos como cabecilla de una organización criminal que se dedicaba al tráfico de drogas. Una detención que se llevaba a cabo dentro de un operativo llamado ‘Operación Corax’ que lleva ocho meses en marcha, dirigido por la Policía Judicial de la Comisaría de distrito Centro, tras una investigación contra el tráfico de drogas de diseño -metanfetaminas-, impulsada por el juzgado número 48 de Plaza Castilla.

Horas después de haber sido detenido y de pasar la noche en los calabozos de la céntrica comisaría madrileña de Leganitos, empiezan a aparecer los primeros testimonios de amigos y conocidos del bailaor. Al parecer, su situación económica era casi agónica: «Estaba sin un duro, no tenía ni para comer», revelaba a ‘La Razón’ un amigo. Incluso, él mismo se sinceró en una entrevista con ‘Vanitatis’ en la que asumía con pesadumbre este atolladero financiero: «Me han tenido que invitar a almorzar y a cenar en restaurantes y mis padres han estado a mi lado, llorando y sufriendo». Él se escudaba en un espectáculo en un teatro de Barcelona que resultó ser una estafa y por el que no cobró nada.

A sus 45 años, Amargo está en el cénit de su carrera artística y desde hace un tiempo tiene sus propios negocios. ¿Cómo de boyantes son? ¿Está arruinado realmente? Este digital ha querido indagar en algunas de las empresas del coreógrafo granadino. Hasta cinco vinculaciones administrativas y accionariales en forma de sociedades limitadas se le contabilizan: ‘Amores que matan’; ‘De tripas corazón’; ‘El lunes firmamos’; ‘Artes Vid producciones’ y ‘La del Poncho Rojo’.

‘Amores que matan’ dejó de tener actividad en 2008 y en 2012 se declaró insolvente. En esta empresa participaba José David López Álvarez, exrepresentante del bailaor. El último año de actividad arrojó grandes pérdidas por valor de -493.764,34 euros.

‘De tripas corazón’ no tiene actividad desde el año 2008 pero sí que hubo un movimiento de fichas en 2016, con un cambio de nombramientos en su organigrama humano. Sus ventas el último año en activo fueron generosas, 612.221,13 €, pero su capital social es de tan solo 3.000 euros.

‘El lunes firmamos’ es uno de los proyectos alternativos a las artes y espectáculos que comenzó Rafael Amargo. De hecho es el único que no está dedicado a este mundo sino al de la restauración. Tal y como sucede con las anteriores, su actividad finalizó hace más de 10 años, en 2009. No figura historial económico.

‘Artes VID producciones’ tiene sede social en San Pedro de Alcántara (Marbella). A diferencia de las otras, en 2019 sí que registra algún indicio de actividad, si bien da la sensación de que ahora mismo está paralizada y en situación de «riesgo comercial».

Por último, la excepción que confirma la regla es la última. ‘La del Poncho Rojo’, creada en el mes de mayo de este mismo 2020. Hablamos de la única empresa a nombre de Rafael Amargo que no es sociedad limitada, sino que es una Agrupación de Interés Económico (AIE). La principal diferencia entre una y otra estriba en que estas últimas son una fórmula de cooperación empresarial con personalidad jurídica propia y carácter mercantil, cuyo objetivo es facilitar o desarrollar la actividad económica de sus socios. Su carácter comercial es activo y lo sorprendente es que solo figuran los 3.000 euros que son necesarios para inscribir cualquier empresa en el registro. Pero ningún movimiento más. Ni entradas ni salidas de dinero que justifiquen una prosperidad o una ruina en los ejercicios económicos de su cronología empresarial. Una inexistente actividad que, por descontado, no ha sufragado las deudas que arrastra Amargo como explicamos a continuación.

Este último negocio de artes escénicas es el más nuevo y cuenta con una gran particularidad respecto a las anteriores. Se constituye en agosto de 2020 junto a Luciana Bongianino, asistente de producción y actual pareja de Amargo. Hay quien dice que incluso llevan tiempo casados en secreto. El 98% de las acciones son de ella. Fuentes policiales aseguran que ambos forman parte de la cúspide de una estructura criminal encargada de la obtención y distribución del tráfico de «cristal» por Malasaña, Chueca y otros céntricos barrios de Madrid.

Desde hacía algún tiempo, las deudas ahogaban a Amargo. ‘Vanitatis’ recogió el testimonio de algunos exempleados del bailarín que se quejaban de impagos por su parte: «Me encargó un diseño para sus trajes, me lo pidió un martes y tenía que entregarlo el viernes. Lo hice y jamás me pagó. Cuando le pedía que me pagara, me mandaba unos audios increíbles, muy agresivos». Otro de ellos cifraba en tres mil los euros que le adeudaba: «Me debe 3.000 euros, no me veo yendo al juzgado para reclamarlo. Al final, muchos de nosotros lo hemos dejado pasar, son cantidades pequeñas, de 1.500 euros a 4.000».

El incierto futuro de Rafael Amargo

La detención de Rafael Amargo ha supuesto una noticia de alto impacto y así narraban algunos testigos presenciales la intervención policial: «Se iba a meter en un taxi cuando se han abalanzado sobre él una decena de policías. De ahí se lo han llevado detenido y lo han metido en un coche de la policía. Ha sido todo muy rápido y espectacular. Por lo que hemos oído después, de ahí se lo han llevado a su casa para efectuar un registro», cuentan al periódico anteriormente mencionado. En su domicilio se encontraba -presuntamente- su mujer, Luciana Bongianino. Junto a la pareja, también han sido arrestados el productor ejecutivo de la obra de teatro (‘Yerma’) que Amargo iba a estrenar este jueves en el teatro de La Latina, Eduardo de los Santos, además de otro amigo del artista.

Amargo fue trasladado desde Leganitos hasta las dependencias policiales de Moratalaz (Madrid) durante la tarde de este pasado miércoles. Ahora, la Justicia dictaminará cuál es su futuro más inmediato, pero pintan bastos para uno de los grandes de las artes escénicas nacionales. Su debut como bailaor se produjo a los 16 años. En 1997 estrenaba su primer espectáculo que ya auguraba el gran éxito que ha tenido a lo largo de estos treinta años de carrera que le han llevado a cosechar numerosos premios, entre los que destacan cuatro Premios Max de las Artes Escénicas por tres de sus espectáculos – ‘Amargo’, ‘Poeta en Nueva York’ y ‘El amor brujo’-, así como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.