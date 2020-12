La sorprendente detención de Rafael Amargo a principios de diciembre, trastocó los planes de su compañía, que ya contaba los días para estrenar ‘Yerma’ en Madrid, en la que iba a ser la vuelta a los escenarios de la capital del bailarín cordobés. Pero su paso por los calabozos tuvo una tuvo una damnificada inesperada. Esta no fue otra que la actriz y modelo, Blanca Romero, una de las actrices principales que iba a acompañarle en este nuevo espectáculo del Teatro de La Latina. Su participación, de manera repentina, estaba en el aire, y ni acudió a la presentación de la obra ni a su estreno.

Pero según ‘Socialité’, la asturiana por fin se ha reunido con su director. Un encuentro que tuvo lugar anoche, tras la función, a la que Blanca acudió, eso sí, en el patio de butacas. Después de la obra, Rafael Amargo, su mujer Luciana Bongianino y Blanca, se reunieron en un local cercano al teatro, donde mantuvieron una distendida reunión ‘de amigos’. Tras el encuentro, y según el programa que presenta María Patiño, la actriz contradecía las declaraciones que realizó Amargo en un principio cuando se le preguntó por la participación de Blanca. En aquel momento, el coreógrafo afirmó que la intérprete había estado presente en el teatro durante los ensayos.

Pero las declaraciones de anoche de Blanca negaban este aspecto: «Es la primera vez que vengo a este teatro y es una maravilla. La obra está genial», decía antes de confirmar que, su ausencia se debe a problemas de fechas incompatibles con su vida familiar. Romero ya lo había aclarado a La Vanguardia hace unos días, tenía previsto incorporarse al montaje entre los días 23 de diciembre y 10 de enero, coincidiendo con las vacaciones escolares de su hijo pequeño. «Así se acordó, todo estaba claro, por eso no he dado explicaciones hasta ahora, porque la fecha no había llegado».

Y aprovechaba para negar que su decisión tuviera que ver «directamente» con la detención de Rafael Amargo: «Deseo verlo bien y triunfando. Confío en su inocencia, no estoy juzgando su vida porque ese no es mi estilo». De esta manera contestaba a las declaraciones del bailarín en ‘Espejo Público’ tras su puesta en libertad: «Me lo ha dicho un periodista en la puerta, pero puede que sea mentira. La hemos dejado mensajes y no ha contestado, pero es una señora para decírmelo a mí. Si fuera cierto me habría llamado y a mí no me ha dicho nada».

Blanca Romero era, junto a Sara Vega, uno de los reclamos de esta nueva versión de la obra de García Lorca ideada por Rafael Amargo. En ella ambas actrices compartían protagonismo con el bailarín, hasta el punto de que eran las cabezas de cartel junto al coreógrafo. Él mismo hablaba de las dos en las entrevistas previas al estreno del montaje en el que, finalmente, solo estuvo la hermana pequeña de Paz Vega.

Aún así, el espectáculo está siendo un éxito de taquilla. A pesar de que su estreno sufrió un retraso de 48 horas, el cartel de ‘no hay entradas’ ha estado colgado desde el primer momento. Fue el pasado 1 de diciembre cuando todo saltó por los aires. Rafael Amargo era detenido junto a su pareja, el productor de la obra y un amigo íntimo, en el marco de la Operación Córax, acusado de tráfico de estupefacientes y de pertenencia a grupo criminal, del que los investigadores le señalaban como el cabecilla. Tras pasar 72 horas en calabozos, pasó a disposición judicial, y después de su declaración fue puesto en libertad.