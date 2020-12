El pasado 23 de enero se conoció la firma del acuerdo entre Rocío Carrasco y el Ayuntamiento de Chipiona, que daba luz vez al Museo de Rocío Jurado, paralizado hasta ese momento y después de dos años, tras haberse detectado irregularidades en las ayudas económicas recibidas, por parte del anterior alcalde. Una noticia que llevaba esperando la familia Mohedano al completo desde que falleció ‘la más grande’, y que ha formado parte de la guerra abierta que mantienen contra Carrasco.

A este acuerdo entre la hija de la cantante y el consistorio de su tierra natal se sumaba hace una semana una gran noticia. Y es que la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración de la Junta de Andalucía ha concedido al Ayuntamiento de Chipiona, una subvención de 107.230,47 euros, en el marco de las ayudas previstas a los municipios turísticos de Andalucía. Según publicaba el pasado jueves ‘La Voz del Sur’, Chipiona destinará dicha cantidad al acondicionamiento de las instalaciones para el Museo de su artista más internacional.

Divididos en dos, es Rocío Carrasco quien, en calidad de heredera universal, está supervisando todo lo referente al proyecto. Pero su tío Amador, que reside en Chipiona desde hace más de un lustro, no se conforma con leer los avances del museo de su hermana en la prensa local. Por eso ha querido reunirse con el alcalde de su tierra natal para informarse sobre todas las novedades. Minutos antes de compartir mesa y mantel en una comida informal, Amador ha manifestado la alegría de toda la familia al saber que el proyecto seguirá adelante. «Es lo que queremos todos, aún no sabemos la fecha, pero la idea sigue adelante».

Pero también ha lanzado una reivindicación y ha sido tajante: «Me tiré dos años montando el museo para que lo viera todo el mundo», ha dicho al respecto. Era el sueño de su hermana, pero es su hija quien está llevando a cabo el proyecto junto con el Ayuntamiento. Su tío ya puso sobre la mesa cómo se sentía después de la ruptura familiar que se ha saldado con Rocío Carrasco yendo por un lado y el resto de los Mohedano por otro. Y lo hizo el pasado mes de septiembre durante su participación en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’.

«Por mi sobrina me siento traicionado por muchas cosas que me ha hecho», reconocía entonces. Y desvelaba los que, según él, eran los motivos por los que el proyecto estaba paralizado: «Sus exigencias no eran lógicas…Pedía un porcentaje muy elevado por las entradas, por el merchandising, por todo. El alcalde le dijo que le dejase dos años para ver si esto funciona y aquello se chafó. Así fue la historia».

Rocío Carrasco ha permanecido en silencio mientras su tío hacía estas declaraciones, pero hace solo unos días y, tras conocerse la concesión de esta nueva subvención, era contundente: «Nunca he dependido de mí. Siempre ha dependido de muchas cosas externas, pero nunca de mí», explicaba por fin, desmintiendo las afirmaciones hechas por su tío y el resto de su familia durante años. Está ilusionada y no puede disimular su emoción ante los avances que han tenido lugar en once meses. Y, aunque no se tiene constancia de la fecha concreta de la apertura del Museo Rocío Jurado, todo apunta a que podrá abrir sus puertas de cara al verano del 2021.

Amador Mohedano no tiene nada que hacer en el Museo. Ni él ni el resto de los Mohedano. Es Rocío Carrasco como heredera universal quien tiene el timón de todas las gestiones y es ella quien está marcando la directrices para que todo se haga con la máxima transparencia y con el buen nombre de su madre. Por eso, además de paralizar el proyecto tras las sospechas de irregularidades, el pasado enero Carrasco firmó un contrato por 5 años, prorrogables previo acuerdo entre las partes, y en el que, entre otros puntos, se contempla la creación de una comisión de seguimiento que supervise el buen funcionamiento interno y externo del Museo. Dicha comisión estará formada por el alcalde, el concejal de Turismo y un representante de Rocío Carrasco.