Belén Esteban es uno de los rostros más comunes de ‘Sálvame’, pero ha estado varios días alejada del programa. Una ausencia que no ha pasado desapercibida y que ha dado mucho de que hablar en este tiempo. Este lunes, la de Paracuellos del Jarama ha regresado al trabajo y ha podido poner punto final a las muchas cosas que se han dicho, como que iba a abandonar el espacio de Telecinco o que hubiera fichado por ‘Viva la vida’. Tras sentarse, ha explicado que ha aprovechado estos días libres para hacer tareas pendientes y estar con su madre. Ha sido más de una semana, pero a Belén apenas ha tenido tiempo de aburrirse «no he descansado porque he hecho muchas cosas que tenía que hacer».

«He estado arreglando cositas de casa y estoy contenta de volver a mi trabajo», ha seguido, sin hacer referencia a lo que muchos apuntaban como el desencadenante de su ausencia, su discusión con Jorge Javier Vázquez. Sin más, ha señalado que le parece «muy fuerte» lo que se ha dicho en estos días, sobre lo que ha hecho una aclaración: «cada vez que me pasa algo en mi programa me ponen en el programa de mi hermano y amigo Raúl Prieto». «“A ver señores, tengo un contrato con esta productora y cada vez que falte no me tengo que ir a ‘Viva la vida’», ha dicho Belén.

Pasadas las 17 de la tarde ha llegado al plató Jorge Javier Vázquez, teniendo lugar su esperado reencuentro. Su entrada ha tenido lugar cuando Belén estaba hablado y ha cortado su discurso, algo que le ha causado mucha risa al catalán, «perdona, que te interrumpo», le ha dicho para después asegurar que le llegaban mensajes de personas que aseguraban «no se atreve a salir… no se atreve».

Ambos han demostrado una gran profesionalidad y no han elevado la voz en ningún momento y es que parece que la discusión ya es algo del pasado para ambos.

La discusión de Jorge y Belén

Todo sucedía el pasado 16 de febrero cuando Esteban se molestaba con el presentador por enseñar unos memes de los que ella era protagonista. «Me molesta que lo enseñes porque yo de ti no hago coñas», le espetó la colaboradora, haciendo que Jorge no tardará en pedirle perdón por sus acciones, «esto si a ti te molesta yo no lo vuelvo a hacer. Y pido disculpas. Me sabe mal que te quedes así». Unas disculpas que Belén no se creyó, como le dijo, haciendo que fuera él el que saltara por los aires.

«Te voy a decir algo. Me parece mucho peor esto que has dicho. Ahora que es una idiotez… que tú has dicho que nadie sabía a lo que te referías. Que me lo acaban de pasar y que se lo enseño a Kiko y ahora que tú salgas diciendo que tienes fotografías mías me da cuenta del nivel de persona que eres. Porque yo eso jamás te lo hubiera dicho a ti. Te estoy diciendo de manera clara ‘perdón’ y no eres capaz de aceptar la disculpa. ¿Y encima dices que tienes fotografías? Mira, tía… ¡Paso! Ahora sí que yo digo que paso y que me has demostrado cómo eres. No tengo nada más que decir de este asunto. ¿Me vas a decir ahora que tienes fotos mías avergonzándome? Lo has dicho… O sea, que de mí puedes decir lo que te salga de las narices. ¡Ese tipo de comentarios a mí me demuestran qué clase de persona eres! Por si acaso me faltaba conocerlo».