Este viernes Jesulín de Ubrique ha vuelto a la televisión nacional, tras varias intervenciones en los últimos meses en Canal Sur. El torero se ha convertido en uno de los protagonistas -junto a Chenoa, Perico Delgado y La terremoto-, de la nueva emisión del programa ‘Dos parejas y un destino’, el nuevo espacio de TVE, que consiste en viajar por un punto de la geografía española para encontrarse con un misterioso anfitrión. Esta vez, el destino ha sido Ibiza, y se ha podido ver al marido de María José Campanario junto a la intérprete de ‘Cuando tú vas’, recordar aquel momento en el que la canción ‘Toda’ fue todo un éxito.

Después de una distendida charla en la que también ha participado Isabel Gemio -amiga del anfitrión de este capítulo, que ha sido Pepe Navarro-, el diestro ha revelado cómo se sintió cuando su mujer se fue a estudiar a Portugal. “Cuando ella empezó la carrera en Oporto tenía que ser presencial, yo era muy egoísta en ese momento. Le dije que qué necesidad tenía”, ha dicho Jesulín. “Yo soy una persona más hogareña, de estar con su mujer en casa y con sus hijos y si hay que salir y pelear pues se va donde se tenga que ir. He sabido aprender a ser una persona más abierta. Le dije que por qué iba a Oporto, pero después lo analicé cuando me acosté y durmiendo con la almohada dije al día siguiente cuando me levanté: ‘ole mi mujer, con dos narices’. Y es que no soy quien para ponerle impedimento y decir qué es lo que puede hacer y lo que no. Ahí ella me abrió un horizonte que lo que hace después es enriquecer la relación. Y es que ella se tiraba 15 días fuera durante cuatro años, eh”, ha confesado ante la atenta mirada de sus compañeras sobre la decisión de María José Campanario de hacer sus estudios de odontología en el país vecino.

«Siempre lo he dicho que me gustan las mujeres que tengan carácter. La persona que está a mi lado la quiero con sus defectos y sus virtudes igual que la que esté al mío tiene que asumir los míos», ha añadido el cantante. De esta manera, se ha podido ver a un Jesulín de Ubrique más sincero que nunca, pues en pocas ocasiones ha abierto su corazón como lo ha hecho en el programa de TVE.

Tras practicar yoga en uno de los parajes más impresionantes de Ibiza y descansar en una particular estancia ibicenca, la artista y el exmarido de Belén Esteban se han subido a una barca para recorrer las aguas que rodean la isla. Antes de poner rumbo en su nuevo transporte, ambos han tenido que tomarse una pastilla para el mareo y así poder disfrutar del viaje en el que Jesulín ha confesado que le encantaría traerse a toda la familia para ver la isla todos juntos. «Al final son cosas bonitas que vas a disfrutar y si las puedes hacer… pues sí que me gustaría», ha dicho muy emocionado durante la divertida travesía. La cosa no ha terminado ahí, porque una vez se han reencontrado los cuatro invitados de esta nueva emisión, han descubierto que su anfitrión era el mítico presentador Pepe Navarro.

Último enfrentamiento con Belén Esteban

Hace unas semanas, María José Campanario inició una nueva guerra contra Belén Esteban. La mujer del torero publicó una carta en su perfil de Facebook, dirigiéndose de manera directa a la colaboradora de ‘Sálvame’ con unos calificativos que enfadaron a la de Paracuellos. Al día siguiente de esa publicación, la televisiva contestaba a su enemiga número 1 en ‘Sábado Deluxe’. Por el momento, parece que las aguas han vuelto a su cauce porque ninguna de las partes se han vuelto a pronunciar al respecto.