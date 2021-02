Chenoa celebra uno de los días más importantes del año

Corría un 25 de febrero de 2019 cuando Chenoa y Miguel Encinas comenzaron una relación sentimental que les ha robado el corazón por completo a los dos. La cantante venía de años sin encontrar a la pareja que la hiciera feliz y fue este afamado médico el que tocó la tecla de su felicidad. Pese a que la cantante es muy discreta en lo que a exhibir su amor se refiere, ha querido romper su tónica dominante para compartir con sus seguidores la felicidad por su segundo aniversario.

«Hoy hace 2 años q nos encontramos mi #troppo y yo.

Y nada es casualidad…Comparto con vosotros momentos llenos de amor. Feliz 2do aniversario vida mía. ❤❤🙏🙏 #bendiciones», ha escrito la argentina en Instagram, muy emocionada. Chenoa ha acompañado estas bonitas líneas con una secuencia de algunas de sus imágenes favoritas junto a Miguel, como selfies, retratos, su viaje a París o el momento en el que se pidieron matrimonio en Roma. Todo un álbum de fotos inolvidable que nos enseña algunos de los planes que más felices les han hecho.

Quizá sea este último punto el único que eclipsa la felicidad de la exconcursante de ‘Operación Triunfo’. Hay que recordar que la pareja tenía programado casarse en junio de 2020 pero que la imponente llegada de la pandemia de COVID-19 dio al traste con sus planes. Laura y Miguel no querían una boda con distancia social, mascarillas y con sus invitados algo limitados por las restricciones. Por ello tomaron la decisión conjunta de posponerla sin fecha determinada: «La boda está aplazada. Vamos a buscar otro día. Es una lástima porque cuando lo tiene todo planeado… pero lo importante ahora es que todos tengamos salud», contó en su momento. La cancelación de su enlace fue un varapalo pero Chenoa se lo tomó con humor e incluso se vistió de novia en redes el día que teóricamente debían haberse casado.

Lo cierto es que la artista no es muy dada a compartir imágenes tan románticas con su novio. Es muy reservada y prefiere llevar su historia de amor con discreción. La última fue el pasado día de los enamorados donde colgó una selfie de los dos en la que se daban un apasionado beso, titulada: «El amor nunca sobra». Poco a poco se ha ido atreviendo a hablar públicamente de su bonita relación, pero todavía le sigue costando encontrar la manera de sacar a relucir a su pareja sin emocionarse.

No cabe duda de que el médico ha sabido sanar ese corazón de la marplatense, algo dañado por chascos del pasado que todos conocemos. Hace unas semanas se abrió en canal ante Bertín Osborne para reconocer que le ha costado mucho: «Es que para llegar hasta alguien como él… cuando te pasa algo bueno hay que decirlo muy alto y es justo que a mí me haya tocado un ángel como Miguel», comentó entre lágrimas.

En esa misma entrevista, Chenoa también desveló cómo le conoció: «Lo conocí en una cena de amigos y nada más entrar escuché su voz. Cuando pasó dije: ‘No puede ser’. Se lo dije a mi amiga, se sentó a mi lado y fue todo muy natural. Y desde ahí hasta hoy». También se sinceró sobre qué es lo que más le gusta de él: «Me ha ayudado a sentirme muy a gusto conmigo misma, a ser más vulnerable y a salir de ese papel duro que conoce la gente. Me ha ayudado a que me quiera, eso lo he encontrado en casa», expresó.