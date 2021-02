Decía Chenoa hace unos días: «Una vez intenté ser simpática y me salieron eccemas». Así es la cantante o así al menos es la imagen que dio desde su participación en la primera edición de ‘Operación Triunfo’, de donde salió con un cuarto puesto. Veinte años después del talent y con una carrera plagada de éxitos, la artista se ha revelado como una persona muy sensible, enamorada y, como siempre, sincera. Y lo ha hecho en ‘El show de Bertín’, el programa que presenta el cantante en Canal Sur, donde la intérprete de ‘Cuando tú vas’ se ha abierto en canal y no ha podido emocionarse al hablar del amor de su vida.

Lleva dos años enamorada del doctor Miguel Sánchez Encinas con quien tenía pensado casarse en junio del 2020. Pero la pandemia ha trastocado sus planes de boda en varias ocasiones, por lo que aún sigue sin fecha. «Lo único que lamento es que he perdido peso para la boda y ahora voy a tener que mantenerme tres años», ha contado entre risas. Pero no tener una alianza no ha cambiado su amor por su pareja. Viven juntos en una continua luna de miel, vestirse de blanco es algo que a la cantante le gustaría, pero de momento no le quita el sueño.

Tranquila, relaja y como si estuviera charlando con un buen amigo, la artista le ha explicado a Bertín cómo se enamoró de su pareja. «Lo conocí en una cena de amigos y nada más entrar escuché su voz. Cuando pasó dije: ‘No puede ser’. Se lo dije a mi amiga, se sentó a mi lado y fue todo muy natural. Y desde ahí hasta hoy». Un flechazo en toda regla que la tiene vivienda una etapa de estabilidad y felicidad plena.

Chenoa ha hecho un repaso a toda su vida, viendo una serie de imágenes, entre ellas una con David Bisbal, pero ha sido al ver en pantalla una fotografía de su futuro marido cuando no ha podido evitar las lágrimas. «Es que hasta llegar a una persona como él…», ha dicho muy emocionada antes de confesar al presentador que, como dice una amiga suya, «cuando te pase algo bueno hay que decirlo muy alto, y es justo que me haya tocado un ángel como Miguel».

Y es que su novio le ha dado tranquilidad y se ha convertido en un pilar fundamental: «Me ha ayudado a sentirme muy a gusto conmigo misma, a ser más vulnerable y a salir de ese papel duro que conoce la gente. Me ha ayudado a que me quiera, eso lo he encontrado en casa».

Pero este apoyo es algo recíproco. Chenoa ha contado cómo está siendo su papel con su pareja en un momento tan complicado como está siendo la pandemia, y siendo Miguel sanitario, para quien ella es su mayor apoyo. «Ya hace un año y se hace muy duro y más cuando lo ves directamente en casa», ha comenzado diciendo. «Intento que no piense en casa, ver una serie o salir de paseo. Somos muy buenos compañeros», ha confesado.

Su amor con Bisbal

Se considera «una afortunada en amores». «Me lo he pasado bien, también me he caído y me he desengañado, pero he aprendido mucho. Soy una mujer ubicada con el dolor y los traumas». Y para dolor el que vivió con su ruptura con David Bisbal. A pesar de que han pasado casi dos décadas de su historia de amor, las imágenes de la cantante vestida con un chándal gris, y hablando con los medios en la puerta de su casa totalmente rota, son algo que han pasado a la posteridad. Y es algo que ahora, con distancia, recuerda con cariño y mucho sentido del humor.

Por eso no podía irse de ‘El show de Bertín’ sin hablar de su relación con el almeriense. O más bien de su ruptura y todo lo que trajo consigo. Tiene claro que solo puede quedarse con lo bueno que vivió junto a él tanto dentro como fuera de los escenarios. Pero lo pasó muy mal con su ruptura: «Cuando vi las imágenes me di pena hasta yo», ha dicho entre risas. Y en el reencuentro de los concursantes de ‘O.T.1’ volvió a dejar otra frase para la historia, que además ha sabido rentabilizar plasmándola en una línea de camisetas: «Yo en chándal no salgo más». Chenoa, genio y figura.