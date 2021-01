Ha pasado una semana desde que Bertín Osborne anunciara su separación. Fue el pasado domingo cuando, a través de un comunicado enviado a ‘Viva la vida’, explicaba confirmaba que su matrimonio había llegado a su fin. Desde ese momento se ha hablado mucho sobre los pormenores de la ruptura de la pareja, después de 20 años juntos y dos hijos en común, y ni Bertín ni Fabiola han querido dejar pasar más días para zanjar todos los rumores que han surgido a lo largo de estos siete días. La venezolana publicó un video en sus redes sociales el sábado con la intención de aclarar «ciertos detalles» que se han dicho y que «hacen mucho daño», en el que además confesó que se está recuperando y adaptándose a su nueva vida.

Solo un día después, el propio cantante jerezano hacía lo mismo, aunque él prefería escribir un extenso comunicado -que ha tenido que publicar en dos partes-, siguiendo la línea de su exmujer. Primeramente Bertín ha querido dejar claro lo referente a los asuntos económicos y a su patrimonio, afirmando que solo tiene en propiedad la finca de Sevilla que «no está y nunca ha estado» embargada. Las casas de Madrid y Marbella son alquiladas y explica que «respecto a mi patrimonio, tengo el que tengo, trabajando como un burro desde hace 45 años porque no me han regalado nada».

Dicho esto, Osborne además ha contado cuáles fueron las imposiciones económicas de Fabiola para dar un paso más en su relación y convertirse en su mujer: «Antes de casarme, cuando le pedí matrimonio, me contestó poniéndome una condición: quiero separación de bienes. Me lo exigió ella. Yo la verdad es que no se lo hubiera pedido, pero fue ella la que me lo puso como condición», recuerda en su mensaje.

Además continúa confirmando en qué términos se han separado: «Ahora me ha dicho: ‘Yo no quiero nada. Soy mayorcita, tengo trabajo, me sé buscar la vida y no quiero nada. Tú, ocúpate de tus hijos. Nada más. Además, me quiero cambiar a una casa más pequeña en Madrid y también te costará menos’. Es es Fabiola. La mujer más íntegra, independiente y brillante que he conocido», reconoce.

Y termina negando las especulaciones de las últimas horas en las que ya se habla de la aparición de terceras personas. «No voy a encontrar a nadie igual, de manera que no voy a buscar más. Me «corto la coleta» como los toreros y me dedicaré a mi trabajo, a mis hijos, a mis amigos y a mis animales y deporte. ¿Lo demás?¿Para qué?».

Asume toda la responsabilidad

Bertín admitió toda la culpa sobre lo ocurrido, y así lo explicó en el comunicado que emitió para anunciar su separación de Fabiola Martínez. «No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay ni ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión, y sí la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidades», comenzaba diciendo. Reconocía además que asume «toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión». Y terminaba deshaciéndose en halagos hacia la madre de sus hijos: «De Fabiola solo puedo decir que es una persona maravillosa, gran compañera, estupenda mujer y como madre es literalmente única. Espero que, aunque vivamos separados, sigamos unidos en la amistad de nuestras familias».

Por su parte la venezolana también se pronunciaba al respecto, solo un día después de conocerse su ruptura. «Las cosas no pasan de un día para otro», decía entonces. «No ha podido ser, pero no significa que no haya amor, que no haya cariño, respeto, buena relación, buena comunicación. Hemos decidido que era lo mejor para los dos (…) Nos queremos, pero no es suficiente para mantener un matrimonio».