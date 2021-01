La noticia de que Bertín Osborne y Fabiola Martínez se separan ha causado conmoción en la crónica social de nuestro país, ya que era considerado uno de los matrimonios más estables de los últimos tiempos. Sin embargo, han tomado la decisión de emprender sus caminos por separado basandose en el respeto y el cariño que han ido creando tras más de dos décadas juntos. Ha sido ‘Viva la vida’ quien ha lanzado en exclusiva la noticia e instantes después ha dado ha conocer el comunicado que ha emitido el cantante.

Historia de amor

Su historia de amor se remonta al año 2001. Bertín Osborne buscaba una modelo para protagonizar la portada de su disco Rancheras -el segundo disco que él sacaba por aquel entonces- y Fabiola Martínez fue la elegida de un casting al que se presentaron más participantes. «Yo solo lo había visto en fotos porque mi madre era fan de él», confesó en una entrevista Fabiola sobre cómo fue el momento en el que conoció al padre de sus hijos. Cuando el presentador conoció a Fabiola Martínez habían pasado 10 años desde su separación con su primera esposa, Sandra Domecq, con quien tuvo tres hijas; Alejandra, Eugenia y Claudia.

El 10 de junio de 2006, Fabiola y Bertín se daban el ‘sí, quiero’ en una ceremonia religiosa que se celebró en la más estricta intimidad en la Hacienda de San José, la finca que tiene el presentador en Sevilla. Ese fue el inicio de su bonita historia de amor. Un año después, en 2007 pusieron el broche de oro a su relación y nació su primer hijo, Kike.

Juntos en la adversidad

El pequeño nació prematuro con una grave lesión cerebral debido a una infección intrauterina provocada por la bacteria Listeria. “Fabiola en el hospital me dijo: Perdóname, te quería haber dado un hijo sano. Eso me impactó… Y fíjate, al cabo del tiempo Kike es el mejor regalo”, contó Bertín en una entrevista. Son muchas las ocasiones en las que el matrimonio ha hablado sobre la enfermedad del pequeño que ya tiene 14 años. Lo han hecho con el único fin de poder ayudar a otras familias que están en la misma situación. Por este motivo, tomaron la decisión de juntos crear la Fundación Bertín Osborne. «Es nuestra obligación moral ayudar a otros que hagan lo mismo y por eso creamos la Fundación. Kike nos ha unido en nuestro matrimonio», explicaron.

En dicha organización orientan y realizan talleres para acompañar a las familias en su día a día. “A Kike le encanta no parar, en realidad. Siempre quiere estar haciendo cosas. Así que mientras él quiera, ahí seguimos», expresó Fabiola sobre su hijo mayor, que hace unas semanas superó el coronavirus. En 2008, nacía su segundo hijo, Carlos.

Pese al cariño que se tienen y todos estos años de amor, la convivencia ha pasado factura en el matrimonio que ha asegurado que seguirá estando unido pese a tomar caminos diferentes. Su última fotografía juntos data en el pasado mes de octubre cuando la venezolana acompañó al cantante a la entrega de Premios Radiolé. También, es necesario recordar que hace justo un año, Fabiola confesó en una entrevista en ‘Diez Minutos’, que quería renovar sus votos con Bertín Osborne, algo que finalmente no podrá llevarse a cabo, pues han puesto punto y final a más de 20 años juntos.

Comunicado de Bertín Osborne

A continuación el escrito enviado por el artista a ‘Viva la vida’. Reza así:

«Queridos amigos. Como supongo que ya sabéis, Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo. No hay un motivo concreto sino problemas de convivencia. No hay ni ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y sí la de convivir con nuestras distintas personalidades», comienza diciendo el escrito. Yo confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión. De Fabiola solo puedo decir que es una persona maravillosa, gran compañera, estupenda mujer y como madre, literalmente única. Espero que, aunque vivamos separados sigamos unidos en la amistad de nuestras familias. Os ruego de corazón que no haya especulaciones porque sencillamente no hay más motivos que los que os transmito. Os ruego también que al tener dos hijos menores, uno de ellos muy dependiente, respetéis mi decisión de no hablar de este tema».