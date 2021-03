Belén Esteban ha regresado con fuerza a su puesto de trabajo en ‘Sálvame’ después de unos días ‘desaparecida’, coincidiendo con su último encontronazo con Jorge Javier Vázquez. Pero nada tuvo que ver su trifulca con que decidiera aprovechar unos días libres que tenía. Y ha sido volver y abrir la veda. La colaboradora ejercía su labor al opinar sobre el conflicto judicial que vive David Bustamante y su exasesor, Francisco Manjón, a quien el cantante acusa de estafa. Una situación hasta hace una semana desconocida, y que ha vuelto a despertar antiguos fantasmas de la vida del tercer finalista de ‘O.T.1’: su separación de Paula Echevarría. «No voy a tener compasión con Bustamante, no os imagináis la auténtica verdad de su matrimonio», ha dicho Manjón.

Gustavo González ha sido el encargado de hablar con el asesor y parte de la grabación de esta conversación se pudo escuchar en la tarde del lunes en ‘Sálvame’. Momento que Belén aprovechó para posicionarse al respecto: «¡Qué suerte que sabe que Paula no va a hablar!, tanto que se le ha criticado, la tendríamos que dar la razón», decía la de San Blas dejando intuir que es conocedora de lo ocurrido entre la expareja. Pero además defendió la actitud de la actriz asturiana cuando se anunció su ruptura con el que fue su pareja durante doce años.

Ha pasado un tiempo prudencial desde que se conoció la separación del matrimonio y ambos han rehecho sus vidas, guardando siempre respeto y un cariño, principalmente por su hija Daniella. Por eso Belén Esteban tiene claro que Paula Echevarría no va a pronunciarse, a pesar de lo que se pueda contar ya que está disfrutando de su embarazo y de su nueva etapa junto a Miguel Torres: «Por una parte me alegro porque se va a saber mucho, no por boca de Paula, pero la gente se va a enterar de lo mucho que ha pasado y ella va a tener respeto al padre de su hija y no va a entrar en nada».

Una opinión que dista de las afirmaciones de Francisco Manjón, que ha asegurado que la protagonista de ‘Velvet’ no sabía nada de lo que estaba ocurriendo y que se ha enterado tras lo publicado en la revista ‘¡Hola!’: «Según tengo entendido Paula no sabía nada pero, a través de terceras personas, me ha mostrado si no su apoyo, sí su comprensión». Y eso que ha dejado claro que va a ir a por todas: «Cuando cuente la historia se va a juntar el cielo con la tierra», ha dicho tajante. «No os podéis imaginar la auténtica verdad de la historia con Paula, nadie lo ha sospechado nunca, yo tengo todo y ya veremos en qué sitio queda David y en qué sitio queda Paula».

«Firmaron unas capitulaciones el 13 de febrero de 2013», ha dicho Manjón confirmando que David y Paula atravesaban una grave crisis años antes de romper su matrimonio definitivamente. Y ha defendido su trabajo durante la relación laboral que mantuvo con el artista: «He tenido que vender la mejor imagen de Bustamante. Mentir no, pero sí dar la versión que más le favorecía». A pesar de decir que el cántabro «ha sido la persona más entrañable y cariñosa», no ha tenido reparo en desvelar que «tenía su genio y sus cosas como todas las personas conocidas a las que se les sube algo a la cabeza».

Por el momento ni Bustamante ni Paula han respondido a las declaraciones de Manjón. Mientras ‘Sálvame’ hablaba con él en directo, la actriz publicaba un nuevo post en sus redes sociales con cierto toque melancólico. Una fotografía suya en bañador en un enclave de ensueño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

«Echo de menos muchas cosas de esta foto. #Viajar #Verano #Mar #Cuerpin (estoy feliz con mi panza, que conste en acta…De hecho no entiendo que, de todo lo que digo, muchas solo os quedéis con eso, quizás le dais más importancia que yo en el fondo)». Y mientras la influencer echaba la vista atrás, Bustamante utilizaba su perfil de Instagram para despedirse de Enrique San Francisco.