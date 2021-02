David Bustamante pasa por un complicado momento. El cantante se encuentra inmerso en una batalla en los tribunales con el que fuera su mano derecha y persona de confianza en sus comienzos en el mundo de la música. Al parecer, el artista le demandó hace cinco años a Francisco Juan Manjón por presunta estafa, a quien le reclama la cantidad de medio millón de euros. Así lo ha confirmado en exclusiva la revista ¡Hola!, que ha publicado imágenes del artista acudiendo a una de las vistas que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid.

La acusación ha solicitado catorce años de cárcel para el que fuera mano derecha del artista que además tendría que hacer frente a la deuda que Bustamante habría contraído con Hacienda por una presunta mala gestión de Manjón. No obstante, en este momento el cántabro se encuentra al día en lo que respecta a sus obligaciones tributarias. En lo que respecta a la defensa, se solicita el sobreseimiento del caso y la consecuente absolución de Manjón.

Este asunto es especialmente difícil para el artista, ya que Manjón era una de sus personas de confianza, mantenía una buena relación con su padre y además ejerció de portavoz del artista durante el litigio que mantuvo con la modelo Begoña Alonso.

A la espera de que la Justicia dicte sentencia, el cántabro sigue con sus proyectos profesionales. En estos momentos está preparando un disco homenaje a su trayectoria, en el que repasa sus veinte años de carrera, desde su paso por Operación Triunfo en la primera edición del espacio. El artista iniciaba la promoción de este nuevo álbum en Torremolinos junto a Cadena Dial y explicaba que no se trata de un disco recopilatorio, sino que “es un disco hecho desde cero, donde he cogido las canciones que han conseguido que sean éxitos y les he hecho un traje totalmente nuevo”. Un disco en el que se encuentran temas míticos del intérprete como “Dos hombres y un destino” y que contará con colaboraciones como la del músico Pablo López. Al margen de su faceta como cantante, el cántabro sigue siendo uno de los concursantes del espacio “El desafío” en Atresmedia, donde ha protagonizado alguna polémica.

Por el momento, el artista cántabro sigue residiendo de alquiler en Pozuelo de Alarcón, pero parece que estaría buscando casa para mudarse cerca de la nueva residencia de Paula Echevarría y Miguel Torres -que están a punto de convertirse en padres de su primer hijo en común-, para así estar más cerca de su hija Daniella. No obstante, a pesar de llevar ya un tiempo junto a la bailarina Yana Olina -a la que conoció durante su paso por un conocido programa de televisión- por ahora parece que la pareja no tiene planes de boda ni de dar un paso más en su relación. Eso sí, en muchas ocasiones han dado muestras de que su historia de amor va viento en popa y que viven un dulce momento en este aspecto, no solo con las imágenes que en ocasiones se publican de ellos, sino también a través de sus respectivas cuentas en redes sociales, donde no dudan en dedicarse palabras de cariño siempre que pueden. A esto hay que añadir que Daniella y Yana se llevan muy bien.