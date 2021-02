La tercera guerra mundial, así han calificado María José Campanario y Belén Esteban a la última polémica que están protagonizando desde el pasado fin de semana. Todo después de un contundente post escrito por la mujer de Jesulín de Ubrique en su muro de facebook donde se dirige, por primera vez de manera directa, a la colaboradora de ‘Sálvame’. La de Paracuellos recogía el guante y contestaba a la odontóloga con dureza y sin miramientos. Es la madre de la hija mayor del diestro gaditano y, por respeto a ella, no quiere echar más leña al fuego ni responder. Ganas no le faltan y documentación, al parecer, tampoco.

Las dos mujeres de la vida del torero de Ubrique están con las espadas en alto, y las acusaciones de ida y de vuelta entre ellas, han encontrado en Ana Rosa Quintana, a una de las voces más críticas: «Han pasado veintitantos años, ¿a cuento de qué?», se preguntaba la presentadora. «Yo no entiendo abrir ahora esta guerra, que las dos están felizmente casadas, tranquilas, tienen hijos mayores», ha dicho en su programa, argumentando que parecía que «ya se había curado todo».

Ha sido un lunes en Mediaset con la sombra de esta nueva brecha abierta entre Belén y María José. Tanto una como otra cuentan con apoyos y también con detractores, pero en lo que parece que coinciden la mayoría de ellos, es en que no entienden la reacción de ‘la Campanario’. Joaquín Prat ha sido uno de los pocos en defenderla argumentando que «tiene todo el derecho del mundo a expresar lo que siente, aunque sea a las 4 de la mañana, ¿por qué no iba a hacerlo?».

Quienes sí se han mostrado en contra de la mujer de Jesulín de Ubrique han sido los colaboradores de ‘Ya es mediodía’. Rosa Benito, Marta López y Miguel Ángel Nicolás también han criticado lo ocurrido, y han aportado más datos a todo lo que ha pasado durante el fin de semana. «A Jesús no le gusta nada esto y sé que ha tenido una bronca bastante fuerte con María José porque no entiende la carta», desvelaba la exmujer de Amador Mohedano, que además no tenía reparo en admitir que «Belén ha estado enamoradísima de Jesús». «Veo mucho odio y mucho rencor, y la que va a salir perdiendo va a ser María José», ha dicho. Y no ha tenido ningún reparo en asegurar que «a las dos las envenenan y consiguen enfrentarlas».

Por su parte Miguel Ángel Nicolás ha calificado a María José de ser «muy torpe»: «Ha ido a la guerra con armas muy pequeñas». Su compañera Marta López también ha criticado lo que para ella ha sido «tirar la piedra y esconder la mano», y la ha instado a «que lo diga todo, si tiene valor».

Por el momento la odontóloga se ha comunicado con el periodista Jesús Manuel Ruiz que, tras el discurso de Belén Esteban en respuesta a la polémica misiva, transmitía lo que había hablado con la de Castellón: «Estaba cansada de ser la persona que siempre se lleva los palos. La encontré totalmente lúcida. Mantiene que estaba harta. Le dio ansiedad por lo que lleva arrastrando durante un tiempo y por eso decide escribir la carta».

El origen de esta nueva guerra mediática se remonta a la tarde del viernes cuando Belén Esteban descubría en ‘Sálvame’ unos mensajes de María José Campanario dirigidos a ella y lanzaba un mensaje: «Estate quietecita, guapa, que luego tu marido se piensa que soy yo». Este aviso tuvo su respuesta a las 4 de la mañana en forma de carta. María José Campanario se desahogaba en su perfil de facebook con una dura misiva donde, se dirigía de manera directa a ‘la Esteban’: «Me temes porque soy yo la que lleva 20 años con Jesús Janeiro Bazán», se puede leer en el texto, entre otras frases como: «Reza, por tu bien, para que siga callada y no te estropee el chiringuito que te montaste». La tercera guerra mundial ha comenzado.