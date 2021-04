Emitidos los episodios 4 y 5 del documental de Rocío Carrasco, se siguen buscando las reacciones del resto de protagonistas que en algún momento han sido cruciales en la vida de la hija de Rocío Jurado. Uno de ellos es, sin ningún tipo de duda, José Ortega Cano. Quien fuera marido de ‘la más grande’ compartió techo durante bastante tiempo con la hija de la cantante y fue testigo directo de los hechos que Rocío relata en su documental.

En el capítulo 4, Rocío Carrasco cuenta que cuando se quiso divorciar de Antonio David Flores, con quien vivía en Villa Jurado, éste la propinó un empujón que la hizo chocar contra la escultura de su madre. También desvela, siempre según su versión de los hechos, que la Jurado «se murió sin saber que no tenía que pagar los 10 millones de pesetas», y que todo lo arrolladora que parecía ser se menguaba cuando tenía enfrente al ex Guardia Civil: «Mi madre le temía como al diablo».

Son solo algunos de los hechos de los que José Ortega Cano habría sido presuntamente testigo. Las cámaras de los medios de comunicación han ido a buscarle este lunes para volver a preguntarle, como ya sucediera semanas anteriores, si había visto la nueva entrega de la docu-serie y cuál era su opinión al respecto. Pero el diestro no estaba muy por la labor de contestar a nada. Ha seguido con la misma tónica que hasta ahora, sin hablar, opinar ni hacer ninguna valoración sobre este documental que ha agitado por completo la crónica social.

El exmarido de Rocío Jurado salía hoy bien temprano de su casa para hacer las clásicas gestiones bancarias y demás trámites que acostumbra a hacer. Preguntado por las palabras de Rocío Carrasco en las que aseguraba que Rocío Jurado temía a Antonio David Flores «como al diablo» no ha querido confirmarlo ni desmentirlo.

Las únicas manifestaciones que han salido por boca de Ortega Cano fue tras la emisión de los capítulos 0 y 1. En ellos, Rocío Carrasco dejaba caer que la relación con el torero fue cayendo en picado. Aún no ha desvelado qué es lo que hizo estallar la concordia entre ambos, algo que se ha convertido en un gran aliciente de cara a los próximos capítulos. : «Siempre le tuve mucho cariño, pero ahora los sentimientos son diferentes. No creo que fuese una decisión acertada casarse con él, desgraciadamente para ella «, dijo Rocío sobre la boda de su madre con Ortega. Sobre esto, el diestro sí que opinó ligeramente hace algunos días: «Ni le deseo lo malo a ella ni a su familia. A pesar de que ahora no sea lo mismo que antes, le sigo teniendo cariño». Nunca más volvió a decir nada.

Tanto Ortega Cano, como Ana María Aldón y, por supuesto, el exmarido e hijos de Rocío Carrasco, han decidido mantener silencio. Al margen de eso, hay que destacar que ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’, cambia su día de emisión y de los domingos pasa a los miércoles.