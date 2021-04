María Teresa Campos, tras vacunarse frente al COVID: «os daré una sorpresa relativa al tema de Rocío»

María Teresa Campos ya está protegida frente al coronavirus. Este viernes, tres semanas después de recibir la primera dosis, la presentadora ha regresado a su Centro de Salud habitual, ubicado en la localidad madrileña de Las Rozas, para que se le administrara la segunda de las vacunas. Una vez más, ha acudido acompañada de su chófer, Gustavo, una de sus personas de mayor confianza y quien la acompaña a casi todos sus quehaceres.

Con un elegante con junto en color blanco y protegida con una mascarilla FPP2 en color negro, la veterana comunicadora se ha vacunado. A su salida, no ha dudado en atender a los medios de comunicación, a los que ha asegurado que todo ha ido muy bien. «No me ha dolido. No se nota ni el pinchazo», ha explicado María Teresa, que ha reconocido que tras la primera dosis no tuvo ningún efecto. «Me han dicho que si el primero me ha ido bien que no tiene porqué ir mal con el segundo».

Sin duda, una gran noticia tanto para la malagueña como para sus hijas, que también están muy felices por ver a Rocío Carrasco, a quien consideran como una de más de la familia, rompiendo su silencio. Sobre este tema, Teresa ha dado una gran noticia: «dentro de unos diítas, os daré una sorpresa relativa al tema de Rocío», ha asegurado con intriga, para después descifrar algo más. «No he oído ni hablado de nada, pero voy a ir. Eso lo tienen que anunciar ellos», ha dicho, dando a entender que más pronto que tarde se sentará en un plató de televisión para dar su versión sobre el tema Rocío Carrasco y Antonio David Flores.

«Eso lo tienen que anunciar ellos», ha insistido la andaluza, que no ha querido dejar más detalle, dejando la pelota en el tejado del programa en el que se sentaría a compartir su testimonio. Sobre la docu-serie protagonizada por Rocío Carrasco, a la que considera como una hija más, «a ella la veo, pero luego la dejo de ver porque me altero mucho porque lo he vivido muy de cerca», ha confesado la periodista, que no lo pasa bien al escuchar sus palabras. Sin duda, ella tiene mucho que aportar al tema, pues lo ha vivido de cerca. «Cuando sea el momento diré lo que tengo que decir, ahora no porque si no ya no tengo que ir», ha contado divertida.

Sobre cómo se encuentra ahora mismo la hija de Rocío Jurado, ha dicho que cree que está bien, pero que ella habla más con Fidel que con ella. «Echar fuera todo eso no es fácil, pero creo que es bueno», ha sentenciado la periodista, que se ha despedido afirmando que habló con ella este mismo jueves, el día del cumpleaños de Rocío.

Tanto María Teresa como sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos, forman parte del círculo más intimo de Rocío Carrasco. Sin compartir sangre, las cuatro se consideran familia y han estado siempre unidas, sobre todo en esta última parte en la que Rocío ha roto su silencio, compartiendo su verdad más dolorosa.