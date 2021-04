María Teresa Campos, vacunada contra el coronavirus

Este viernes 9 de abril María Teresa Campos ha sido vacunada contra el coronavirus. La presentadora se ha dejado ver a su llegada al Centro Sanitario de Las Rozas -Madrid-, acompañada por su chófer de confianza, Gustavo. De azul y con una mascarilla FPP2 en color negro, la que fuera ‘reina de las mañanas’ ha recibido la primera dosis Pfizer para conseguir la inmunidad contra la Covid-19 al ser considerada factor de riesgo debido a su edad. Por lo tanto, ahora solo queda que pasen unas semanas para que reciba la segunda y última dosis.

La periodista ya anunció esta semana que le quedaba poco para recibir la primera dosis. Estaba algo preocupada: «Me han llamado para darme la vacuna el viernes. La verdad es que me asusta», confesó a ‘El Español’. Antes de entrar al ambulatorio, la matriarca de las Campos ha confesado que no estaba nerviosa ante el momento histórico que iba a vivir. Una vez ha entrado en las instalaciones se le ha tomado la temperatura como protocolo sanitario. A su salida, la abuela de Alejandra Rubio se ha mostrado relajada y feliz. “Ni me he enterado de que me la han puesto”, ha dicho. En cuanto a cómo se encuentra ha relatado que: “ Estoy bien. Es prevención hija”, ha explicado amablemente.

Por otro lado, los medios allí congregados han preguntado a la comunicadora sobre cómo está llevando el entramado de Rocío Carrasco y su documental. “Yo no voy a hablar de ella, pero me alegro de que haya podido contar su verdad”, ha comentado desde la discreción, asegurando también que Fidel Albiac es un gran amigo suyo y una “gran persona”.

Tanto Terelu Campos como Carmen Borrego han mostrado todo su apoyo públicamente a su amiga. Nada más emitir los primeros episodios de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, las hermanas declararon emocionadas en ‘Viva la vida’ que se alegran de que por fin Rociíto haya dado el paso de contar su versión de los hechos tras estar más de 20 años en la sombra y en silencio. “Está procesando todo, esa es la palabra”, dijo la hija mayor de la presentadora a Emma García hace unas semanas.

La suspensión de ‘La Campos Móvil’

Por otro lado, María Teresa Campos ha visto truncado su futuro profesional, pues tan solo se emitió una entrega del programa de ‘La Campos Móvil’. Formato en el que entrevistó a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Un proyecto que le devolvió la ilusión a la veterana presentadora. Sin embargo, hasta nuevo aviso, la cadena -Telecinco- ha ‘suspendido’ el programa. Todo apunta a que esta inesperada decisión tiene que ver con la falta de un permiso de circulacion del camión convertido en plató, tal y como adelantó la revista ‘Semana’.