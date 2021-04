Desde que el coronavirus llegó a nuestras vidas, el objetivo ha estado en una vacunación masiva para poder erradicar la enfermedad. Poco a poco, cada uno de los países ha ido trabajando a contra reloj para que cada uno de los ciudadanos reciba su dosis lo antes posible. Quien ya está vacunado es Miguel Ángel Muñoz. El actor ha dado a conocer a través de sus redes sociales que ha recibido la primera dosis de la vacuna Pfizer. Lo ha hecho a través de un vídeo en el que se ha podido ver el momento exacto en el que una enfermera de Estados Unidos le ha puesto la primera toma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Angel Muñoz (@miguelamunoz)

“No me lo puedo creer”, ha comenzado diciendo muy emocionado en el clip que ha grabado. “¡Qué maravilla! Primera dosis, luego vengo a por la segunda y así puedo ver a la ‘tata’-como llama cariñosamente a su abuela-«, ha comentado con una gran sonrisa que no se ha podido ver al llevar puesta la reglamentaria mascarilla. El intérprete ha sido vacunado en un supermercado y no ha querido perder la oportunidad de enseñar cómo ha vivido ese especial momento que seguro no olvidará jamás.

Miguel Ángel Muñoz ha sido uno de los afortunados que ha podido vacunarse y también ha querido escribir unas palabras a través de su perfil de Instagram. “¡Feliz es poco! Venir a trabajar a USA y volver a España en un mes vacunado y con las 2 dosis de Pfizer ¡Qué suerte la mía!”, ha empezado explicando “Gracias al gobierno americano por ponerlo tan fácil para todo el mundo, al personal sanitario y especialmente a Dolores que es quien me la puso. Aquí puedes elegir la vacuna que te quieres poner y hay infinidad de sitios habilitados para hacer tests y poner vacunas, todos gratuitos. A mi me tocó el en un supermercado”, ha relatado el actor que se dio a conocer gracias a la mítica serie de ‘Un Paso Adelante’.

El intérprete de ‘Sin Identidad’ se encuentra en un gran momento profesional. De hecho, es uno de los capitanes de ‘The Dancer’, el nuevo talent show de baile de TVE que se estrenará en unas horas. Un proyecto que le ha hecho especial ilusión, tal y como él mismo ha confesado. “¡Es muy difícil expresar lo que estamos viviendo en @thedancertve ! ¡Qué ganas de compartirlo con vosotros para que se os erice la pie, se humedezcan vuestros ojos y tengáis el corazón latiendo tan fuerte como nos pasa a los 3 capitanes y al resto del equipo cada vez que se abre el espejo y podemos sentir aún más cerca el increíble talento de cada persona que está dejándose la vida en el escenario!”, dijo en una de sus publicaciones hace unas semanas.