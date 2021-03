María Teresa Campos, contenta de que Rocío Carrasco cuente la verdad

“Yo ya dije lo que quería decir el primer día. Me he alegrado de que esto pase, porque no podía soportar más que no se supieran todas esas cosas y se cometieran tantas injusticias y se dijeran tantas cosas que se han dicho”. María Teresa Campos no se había pronunciado de forma tan clara hasta ahora después de que el pasado fin de semana se emitieran los primeros capítulos del documental “Rocío: contar la verdad para seguir viva”. La veterana comunicadora y su familia han sido siempre un gran apoyo para la hija de Rocío Jurado y se muestra satisfecha por el hecho de que Rocío Carrasco por fin se haya animado a contar su verdad tras más de veinte años de silencio.

Visiblemente sofocada y con la voz entrecortada, María Teresa ha atendido amablemente a los periodistas que la esperaban a la salida de una consulta médica en Madrid. “Ella está hablando, y es ella la que tiene que hablar, porque es su vida, no la mía”, ha recalcado la presentadora sin querer dar más detalles. Campos ha reafirmado la especial relación que tiene con Rocío Carrasco: “aunque para mí sea como una hija, pero es su vida, no la mía”. La andaluza ha revelado una petición que le hizo a la hija de Rocío Jurado: “yo lo que le pedí es que antes de morirme, que soy muy mayor, quería que se hiciera justicia con ella”, ha asegurado.

Campos ha dicho que del documental no sabe más que lo que le cuentan sus hijas, porque se pone muy mal y no puede verlo. “Lo tiene grabado mi hija Carmen para cuando yo esté más tranquila y esto pase, porque si me pongo a verlo me pongo muy mal”, ha comentado.

La presentadora no ha querido hablar sobre la posibilidad de que el documental pueda propiciar un acercamiento entre Rocío Carrasco y sus hijos: “eso ya es hablar demasiado, por mi parte yo no tengo ni idea. Esto es para que las personas que la han puesto a ella en tela de juicio sepan cuáles eran las circunstancias”, ha recalcado la veterana presentadora.

Sobre Fidel Albiac, actual pareja de Rocío, Campos solo tiene buena consideración. “Para mí Fidel es una persona maravillosa, gracias a la cual yo creo que Rocío está bien”, ha dicho María Teresa. Sobre lo que no se ha pronunciado es sobre si el actual marido de Rocío Carrasco ha podido influir en que ella decida hablar en público: “yo eso no lo sé, no puedo hablar de lo que no sé”, ha asegurado antes de marcharse.

Por su parte, Carmen Borrego, hija menor de María Teresa no ha querido pronunciarse sobre el asunto. Ante las preguntas de los periodistas, la colaboradora ha dicho que no iba a decir nada, aunque sí que ha asegurado que tanto Fidel como Rocío son sus amigos: «yo quiero mucho a los dos, son mis amigos y los respeto».