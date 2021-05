El sutil acercamiento de Rosa Benito hacia su sobrina Rocío Carrasco

Rosa Benito ha mostrado dos facetas durante las últimas semanas, en las que tanto ella como otros miembros de su familia se han situado en el punto de mira tras las confesiones de su sobrina, Rocío Carrasco, en el documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Sin embargo, ella ha sido una de las que más ha comentado sus palabras, llegando a negarla en varias ocasiones. Lo más sonado sucedió a comienzo de abril, cuando a través de una storie de Instagram Rosa compartía un artículo firmado por Beatriz Cortázar con el que trataba de negar lo que había dicho Rocío aquella semana, en la que afirmó que su madre había fallecido sin saber la sentencia del juez que llevó la demanda de los mil millones de pesetas que le interpuso Antonio David Flores. Y aunque en ese artículo se podía leer que el requerimiento había llegado al final, lo cierto es que Antonio David Flores recurrió hasta llegar al Tribunal Supremo y la sentencia definitiva no se emitió hasta el año 2009.

A partir de esa metedura de pata, Rosa se ha ido mostrando más afín a su sobrina, llegando a asegurar que siempre la ha defendido y que nunca ha estado del lado de su ex, Antonio David Flores. Este miércoles, la hija de ‘La más grande’ volvía a nombrarla y contaba que Rosa, que estaba invitada a su boda, decidió no ir en el último momento. Es más, contaba que optó por no asistir cuando incluso ya estaba peinada y maquillada. El motivo lo desvelaba por aquel entonces María Patillo y es que según dijo recibió una llamada que le dio a entender entre «boda o balcón». Y optó por balcón.

De momento Rosa Benito no se ha pronunciado para contar qué es lo que sucedió y por qué cuando estaba más que lista para ser testigo del amor entre Rocío y Fidel decidió irse a casa. Pero lo que ha hecho ha sido regresar a sus redes sociales para hacerle un pequeño guiño a la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco.

Este jueves Rosa Benito ha estado muy activa en Instagram y, entre otras cosas, ha recuperado una fotografía familiar en la que aparece una jovencísima Rociíto junto a sus padres, ella misma y otros mimebros de la familia, todos felices y sonriendo ante la cámara. «Si de algo valen las fotografías es para revivir momentos», ha escrito la que fuera cuñada de la Jurado junto a la nostálgica imagen.

Como bien ha recalcado en varias ocasiones, no está siendo nada fácil para ella escuchar a su sobrina, pues como muchas otras personas no era conocedora de lo que pasaba en la intimidad de su hogar, ni cuando todavía era pareja de Antonio David ni cuando ya separada y ennoviada con Fidel, siguió viviendo un infierno.

Parece que se ha convertido en uno de los grandes apoyos de Rocío Carrasco dentro de la familia, aunque todavía no han tenido ocasión de aclarar. Si Rociíto no la ha llamado, Rosa explicó que ella tampoco lo ha hecho pues sabe que estos instantes no están siendo fáciles para ella.