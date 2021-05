Ha habido que esperar hasta el episodio número 11 de la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, para conocer, a través de documentos, la cantidad de dinero que ha ganado Antonio David Flores durante los años de silencio de Rocío Carrasco. «Quiero hacer esto para que la gente entienda que este ser lo que ha hecho es ganar dinero a costa de acabar con mi vida», decía la hija de la Jurado con su documentación preparada.

En ellos aparecían las cifras que se ha embolsado el ex guardia civil por hablar, entre otros temas, de la madre de sus hijos, así como de las numerosas causas judiciales que tenían pendientes. Televisión y prensa escrita principalmente han sido, a lo largo de estas décadas, su fuente de ingresos, a pesar de haberse declarado insolvente argumentando haber estado parado durante dos años.

Documentos en mano, Rocío fue leyendo una por una cada una de las elevadas cifras que ha ganado, en sus intervenciones en televisión en los últimos cinco años -periodo de tiempo que puede reclamar en los tribunales-. Estos son los mencionados ingresos:

-‘Abierto al anochecer’ (intervención en el programa): 36.060,73€ brutos.

-‘Dónde estás corazón’ (Contrato para su intervención): 28.800€.

-‘Dónde estás corazón’ (intervención): 42.000€.

-Contrato fechado el 14 de octubre de 2008: 28.800€.

-‘Dónde estás corazón’ (intervención): 40.000€.

-Contrato con fecha del 10 de septiembre de 2008: 24.000€.

-‘Dónde estás corazón’: 8 intervenciones a 1.800€ cada una.

-Contrato del 25 de julio de 2011: 2.400€ (a la sociedad de Olga Moreno).

-Contrato con fecha 22 de diciembre de 2011: 1.000€ brutos por sus intervenciones que hace desde el 2010 hasta el 2011. «La sociedad de su mujer cobra la nada despreciable cantidad de 133.080 euros», dice Rocío Carrasco.

Cómo llega Rocío hasta estas cantidades

«Yo pongo una reclamación dineraria y es a raíz de ese procedimiento que desde primera hora el juez decreta que ese dinero se debe, sea embargado, entonces el juzgado empieza a dictaminar oficios a las productoras, a las revistas y a las cadenas para ver cuánto cobra para así poder embargárselo», explica Rocío en el documental.

«De repente nos dimos cuenta de que las cantidades la mayoría no las cobraba él, sino sociedades a las que ni pertenecía. Y al mismo tiempo él se había declarado insolvente diciendo que carece de bienes, y pidiendo justicia gratuita, algo que se le deniega». Por eso la madre de Rocío Flores pone una querella criminal por insolvencia punible y alzamiento de bienes.

Pero Carrasco matiza que no es ella quien ha pedido pena de cárcel para su exmarido, como así ha asegurado Antonio David Flores en más de una ocasión: «Yo he denunciado un hecho que lleva aparejada, de ser culpable, una pena de prisión. Yo no he pedido cárcel». Aunque asegura, cuando se le pregunta si el padre de sus hijos podría acabar en prisión, es tajante: «Eso sí te lo puedo decir: sí».

La supuesta insolvencia de Antonio David

El malagueño fue contundente al afirmar en sede judicial que había tenido «un parón fuere de trabajo» de 2011 a 2013 -años en lo que se ha documentado que estuvo trabajando en varios programas como ‘Acorralados’, ‘De buena ley’, así como un especial sobre José Ortega Cano y ‘Sálvame Deluxe’-.

«No me salen las cuentas», respondía Rocío en la docuserie tras emitirse las imágenes del interior del juicio y explicando que «solo ha estado unos meses» sin trabajar. «Causa suficiente para declararse insolvente y no haber pagado nunca la manutención de sus hijos, salvo tres meses: septiembre, octubre y noviembre de 2004».