Han pasado dos meses desde el estreno de la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ y Antonio David Flores ya ha comenzado a actuar. La emisión del episodio 0 trajo consigo su despido fulminante de Telecinco, donde ejercía como colaborador de ‘Sálvame’ desde diciembre de 2019, una oportunidad que se le dio tras su paso por ‘Gran Hermano VIP 7’. Así que el ex guardia civil ha decidido interponer una demanda por despido improcedente contra la productora que le había contratado, ‘La fábrica de la tele’ donde solicita además una indemnización por daños morales.

Así lo cuenta en exclusiva la revista ‘Diez Minutos’, que informa además de otras peticiones que ha realizado en el mismo escrito, entre ellas el contrato firmado con Rocío Carrasco para la grabación del documental con la intención de averiguar si fue ella quien pidió, por convenio, el cese fulminante de su puesto de trabajo en televisión.

Según la publicación, en la demanda que recibió la productora hace una semana, el malagueño pide conocer las condiciones y las cláusulas del contrato de la madre de sus dos hijos mayores. Quiere saber cuándo se decidió grabar la docuserie, cuándo comenzó el rodaje y quién o quiénes participaron. Pero no contento con eso, también quiere acceder a la cuantía que ha cobrado Rocío Carrasco por grabar el documental.

Las fuentes consultadas por la revista mencionada señalan que, aunque la posible indemnización por despido improcedente no sería cuantiosa, al haberse incorporado al equipo de colaboradores hace poco tiempo, sí lo es la cantidad que reclama por daño moral y perjuicio: «De las que suele pedir él. Varios cientos de miles de euros’.

Anuncio, estreno y despido

Fue el 16 de marzo cuando Carlota Corredera comenzó ‘Sálvame’ anunciando el estreno del documental que cambiaría «la gran mentira del corazón». Los colaboradores fueron viendo, uno por uno de lo que se trataba hasta que Antonio David Flores tuvo la oportunidad de visionar el avance del mismo en directo y a la vez que el resto de telespectadores.

Su cara fue un poema nada más ver a su exmujer en pantalla y tras un largo silencio acertó a preguntar: «¿Le han pagado mucho por esto?¿Le han pagado mucho por contar la verdad para seguir viva o contar su verdad para seguir ganando dinero?».

El 21 de marzo, domingo, Telecinco estrenaba la serie emitiendo los episodios 0 y 1 en los que Rocío Carrasco rompía su silencio después de más de veinte años y lo hacía desvelando un intento autolítico, así como el infierno vivido junto a Antonio David durante su matrimonio y tras su separación, relatando supuestas agresiones físicas además de maltrato psicológico continuado.

Sus palabras no dejaron indiferente nadie, y tuvieron una enorme repercusión no solo a nivel informativo, sino también en el plano político y social. Al día siguiente Antonio David Flores estaba convocado para acudir a su puesto de trabajo en ‘Sálvame’ pero, horas antes se decidió prescindir de él.

Olga y Rocío Flores

Mientras Antonio David Flores acude a los Juzgados, su mujer Olga Moreno se encuentra en Honduras concursando en ‘Supervivientes 2021’, pero además su hija Rocío Flores ha fichado como colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ y además ejerce de defensora de la mujer de su padre. No se sabe si estas acciones legales del malagueño repercutirán en los respectivos trabajos de las dos mujeres de su vida, pero por el momento la jueza Verónica Carabantes ha ordenador investigar el patrimonio y la vida laboral de Rociíto, tras la denuncia de su ex por no pagar la pensión de su hijo David, a quien también ha citado a declarar en la causa.