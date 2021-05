Carlota Corredera se ha convertido en una de las presentadoras del momento tras ser partícipe en primera persona en el documental que ya ha hecho historia de la televisión: ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Su defensa y apoyo hacia Rocío Carrasco ha provocado que se convierta en todo un símbolo de la docu-serie que ha conmocionado a miles de telespectadores. Fue el pasado miércoles 26 de mayo cuando -después dos meses de emisión- la serie de ‘La hija de la más grande’ llegó a su fin. Durante esa entrega, Corredera aseguró que formar parte de este proyecto había sido uno de los más emocionantes e importantes de toda su carrera. “Hoy acaba el viaje profesional más apasionante de mi vida y, sin duda, el que peor y mejor me ha hecho sentir”, confesó orgullosa. Este viernes se ha sentado en el ‘Deluxe’ y se ha sincerado como nunca sobre cómo ha sido poder conocer cada uno de los detalles del testimonio de Rociíto.

Con una blazer negra conjuntada con una falda midi de lentejuelas plateadas y visiblemente emocionada desde el inicio de la entrevista, Carlota Corredera ha entablado con María Patiño una distendida conversación. “Presentar este programa ha tenido cosas muy bonitas como estar contigo ahora, el reconocimiento de Jorge Javier Vázquez… Me ha entrevistado ‘El País’ y que ponga una entrevista a cinco columnas… Todo eso es muy especial”, ha comenzado diciendo para después revelar que ha tenido que hacer frente a diferentes obstáculos. “Te puedo dar el teléfono de mi fisioterapeuta, de mi familia… Te voy a decir una cosa que le digo mucho a mi psicóloga cuando me pregunta que cómo estoy. ‘Con agujetas de luchar contra el patriarcado’”, ha respondido la comunicadora a Patiño.

Después, ha relatado cuál fue uno de los momentos más duros que vivió durante la grabación de la serie de la hija de Pedro Carrasco. “Ha sido un honor poner voz a esas introducciones porque, además creía firmemente en lo que decía y yo creo que eso se notaba. Después de la declaración de la tierra es redonda entró un clip musical y yo me desmoroné. Me puse a llorar porque tenía y había una tensión social y mediática entre mis compañeros en ‘Sálvame’, en los pasillos… De pronto, el poder dirigirme a la cámara y hablar de negacionistas fue duro, pero después me recuperé. Al final yo no soy una roca dura de Chipiona como Rocío Jurado. Soy una periodista que ha tenido el regalo profesional que nunca había imaginado”, ha explicado ante la atenta mirada de la presentadora.

La escritora también ha querido desvelar un complicado episodio que pudo frenar la reaparición televisiva de Rocío Carraco. Días antes de la entrevista que iba a dar en el plató de su docu-serie, su hija, Rocío Flores le lanzó un contundente mensaje desde ‘El programa de Ana Rosa’ en el que le pedía hablar, dejando claro que ella estaba disponible para enterrar el hacha de guerra. Palabras que, desde luego causaron un gran revuelo mediático. “Ese día fue muy duro porque fue una bomba para todos y para Rocío la primera. Nos quedamos muy en ‘shock’ porque nuestra gran preocupación era el cómo iba a estar Rocío -madre-. Nos preguntamos que si esto podía haber llegado a parar la entrevista. Se vivieron horas complicadas”, ha sentenciado.