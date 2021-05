Documental Rocío Carrasco: horario y dónde ver el capítulo 12 de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’

Esta semana el documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ llega a su fin con la emisión del capítulo 12. Se rumorea que podría haber una segunda temporada para aclarar algunas cosas que han quedado en el aire, aunque por ahora no hay nada confirmado. Este miércoles, a las 22:00 horas se estrena en Telecinco el episodio 12, y promete no dejar a nadie indiferente. La hija de Rocío Jurado recordará uno de los momentos más mediáticos de los últimos años: el llamamiento que su hija Rocío Flores le hizo desde Honduras en ‘Supervivientes 2020’ para saber si estaba bien en plena pandemia del Covid-19.

El llamamiento de Rocío Flores a su madre en Supervivientes 2020

A pesar de no tener contacto con ella desde el 27 de julio de 2012, el día en el que Rocío Flores le propinó una paliza a su madre, la joven le rogó que se pusiera en contacto con el programa para saber cómo se encontraba. Pero nunca recibió una respuesta.

Fue un momento del que se habló muchísimo, con opiniones tanto a favor como en contra. Hubo quienes no entendieron que la joven se dirigiera de ese modo a su madre si no tenían ninguna relación. Pero también hubo quienes apoyaron a Rocío Flores, argumentando que, a pesar de todo, era normal que en una situación tan extrema como una pandemia global, quisiera saber si su madre se encontraba bien.

En aquel entonces nadie conocía el estado psicológico de Rocío Carrasco, así que muchos colaboradores de Telecinco utilizaron el llamamiento de su hija para tacharla de ‘mala madre’ por no responder a Rocío Flores a pesar del sufrimiento de la joven.

Capítulo 12 de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’

Ahora, tal y como hemos podido ver en un adelanto emitido en ‘Viernes Deluxe’, Rocío Carrasco hablará de este hecho. El episodio final del documental se titula ‘Punto de partida’, y en él contará cómo ha sido su vida desde agosto de 2019 hasta marzo de 2021.

Sobre el vídeo de su hija llorando desde Honduras, la hija de Rocío Jurado asegura que «no me hace bien verlo porque sé que no es verdad». No entiende que después de siete años considerando a Olga Moreno como su madre, de pronto cuando se va a ‘Supervivientes’ se acuerde de ella.

«Rocío no se ha preocupado por como estoy yo aún sabiendo. Yo no culpabilizo a mi hija de ser como es, culpabilizo a ese desecho que está ahí. Esa inmundicia de ser es Antonio David Flores», sentencia.