Carlota Corredera contesta con mucha contundencia a la cuñada de Antonio David Flores

El paso adelante que ha dado Carlota Corredera desde que comenzó a presentar el documental de Rocío Carrasco le ha puesto en primerísima línea de batalla. Su ‘revolución’ particular al posicionarse de manera muy marcada al lado de la protagonista de la producción le han valido muchas críticas y conflictos, algunos de ellos abiertos todavía. Hace unos días le salió una nueva enemiga. Se trataba de Raquel Moreno, la cuñada de Antonio David Flores.

La hermana de Olga Moreno atacó a la gallega en sus redes sociales con un potente mensaje: «Esta señora solo tiene fijación hacia mi hermana y nuestra familia. Carlota, ¡voy a por ti también! Es vergonzoso que delante de millones de personas estés diciendo tantas barbaridades. Dice que es feminista? ¿De qué? Si no para de meterse con mi hermana y Rory (Rocío Flores)», decía. Sin embargo, no se iba a quedar ahí y retaba a la presentadora del programa sacando a relucir a su familia: «ESTO ES UNA ADVERTENCIA. No hables de mi sobrina Lola que tiene 8 años y bastante daño les estáis haciendo. ¿Por qué no hablas de tu hija? ¿Por qué no hablas del cámara de tu marido? Menos mal que cada día hay más personas que te ven y quitan Telecinco. ¿Qué tipo de periodista/presentadora eres? INCREÍBLE». Raquel Moreno finalizaba entonando un bélico «¡Basta ya, Carlota Corredera».

Pero la presentadora de ‘Sálvame’ no ha querido entrar en el cuerpo a cuerpo que le planteaba la hermana de Olga Moreno y se ha limitado a contestar con supina elegancia: «A los que os preocupa tanto mi karma, os doy un consejo: cuidad mejor del vuestro». Preocupación cero por parte de Carlota Corredera.

Su protagonismo está siendo mayúsculo, sobre todo cuando comienza cada episodio y aparece mirando a cámara, dirigiéndose a quien ella ha bautizado como ‘negacionistas’, que no son más que aquellos que no se creen el testimonio de Rocío Carrasco. El principal es Antonio David Flores, que llegó a decir que la docuserie era «una farsa» y que «esta chica no sabe dónde se mete».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlota Corredera (@carlotacorredera)

Pero Carlota Corredera no tuvo ningún problema en dirigirse al exmarido de la hija de Rocío Jurado para ponerlo en su sitio: «Esta chica tiene nombre, se llama Rocío Carrasco, no lo va a pasar fatal porque como tú bien sabes, ella ya lo ha pasado peor que fatal. Y sí, sabe muy bien la que se le avecina. Se le avecina volver a vivir, volver a tener esperanza y sentir orgullo de ayudar a muchas mujeres de este país», contestó ante la cámara.

Este protagonismo inesperado de la conductora de Sálvame se vio refrendado en sus redes sociales. Look pudo constatar a través de la web especializada en análisis de redes sociales, Social Blade, que Carlota Corredera había ganado más de 2.500 seguidores en abril, lo que se traducía un incremento de un 103.8% respecto al mes anterior. Para más inri, lo hizo haciendo una limpieza de seguidores de hasta el 400% respecto a los 30 días anteriores.