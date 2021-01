Ha llegado uno de los momentos más esperados. María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez se han visto las caras por primera vez en un plató tras el rifirrafe que tuvieron el pasado mes de octubre cuando la periodista acudió a ‘Sábado Deluxe’ para hacer un recorrido sobre su vida. Lejos de ser una agradable velada, la madre de Terelu Campos protagonizó uno de los momentos más comentados de la historia de la televisión. La veterana presentadora no admitió ciertos comentarios sobre su familia por parte del autor de ‘La vida iba en serio’ y terminó diciéndole que nadie le quería mientras abandonaba el plató. Tras unos meses distanciados y con apenas contacto -ya que intercambiaron algún que otro mensaje de WhatsApp-, los presentadores han podido enterrar el hacha de guerra de manera pública este sábado.



El reencuentro ha sido de lo más divertido. Mientras María Teresa Campos llegaba a las inmediaciones de Mediaset en el camión con cristaleras que se convertirá en su vehículo ‘personal’ cuando comience su nuevo programa, Jorge Javier aguardaba su llegada con un look de lo más llamativo y con mucho frío. Con una gran sonrisa, ambos presentadores han caminado hasta el plató de ‘Sábado Deluxe’ para iniciar una conversación que tenían pendiente desde hace exactamente 119 días que fue la última vez que se vieron las caras tras su brutal enfrentamiento. «Vengo a reconciliarme. Yo sabía que no era el enfado definitivo», llega a decir la que fue ‘reina de las mañanas’.



Nada más iniciar la entrevista, María Teresa Campos ha querido aclarar el motivo por el que fue a ‘Sábado Deluxe’ el pasado mes de octubre. «He sufrido acoso», confiesa. «Se hicieron pasar por aquella persona -haciendo referencia a Edmundo Arrocet- y yo le dije que no me engañara que lo que estaba haciendo estaba en manos de la policia», se sincera la presentadora. En relación con este tema ha querido decir que «todavía tiene dolor». Asimismo, también ha dejado claro que quiere vivir su nueva vida y olvidar el pasado.



Como era de esperar, Jorge Javier no ha tardado en preguntarle sobre su polémica entrevista con Isabel Gemio, y María Teresa ha sido muy tajante con su respuesta. «No voy a hablar de eso. Hay que dejarla tranquila porque no ha matado a nadie. Le deseo muchas cosas buenas, pero no iría a una entrevista suya porque no me gusta cómo las hace», ha sentenciado la periodista sobre este tema que ha acaparado una infinidad de titulares hace unos días.

Seguidamente, el hilo conductor del programa ha querido tocar otro tema un tanto delicado para la invitada, y esque hace tan solo unas horas, su hija Terelu contestaba a su hermana Carmen Borrego con una serie de declaraciones que han dejado claro que no está conforme con la entrevista que dio Borrego en ‘Lecturas’ esta misma semana. «Yo estoy en medio de las dos y yo te digo que siempre han estado muy unidas», ha llegado a confesar sin querer profundizar en el tema. Resulta que la menor de las hermanas ha echado en cara que Terelu y su sobrina, Alejandra Rubio no le han defendido públicamente cuando le han llovido las críticas. Lejos de ser un encuentro tenso, la entrevista ha dejado muy buenos momentos. Lo que confirma que María Teresa y Jorge Javier Vázquez han hecho las paces y que lo que ocurrió hace unos meses ha quedado en el olvido.

Hace una semana, María Teresa Campos afirmaba en ‘Viva la vida’ que no tenía que pedir perdón al presentador de ‘Sálvame’ tras el encontronazo que tuvieron. Durante la conversación con Emma García, también dijo que: “Yo estoy bien con él, pero no sé si él está bien conmigo. Yo no quiero discutir con Jorge porque es una de las personas que más quiero de la televisión”.

En respuesta a estas palabras, Jorge Javier escribió en su blog de ‘Lecturas’ de esta misma semana que todavía tenían una conversación pendiente, que por fin ha llegado a su fin esta noche, ya que han podido aclarar el malentendido que les tuvo separados varias semanas. «Hicimos bien en no hablar inmediatamente después de la polémica entrevista. Las crisis se enfrentan mejor en frío», añadió Vázquez en su texto.

El ictus de María Teresa Campos

Otro de los momentos más intensos que se han podido vivir en ‘Sábado Deluxe’ ha sido cuando María Teresa ha contado cómo sufrió el ictus en 2017. «Yo me encontraba muy mal. Yo me provoqué el ictus», empieza diciendo la presentadora. «Me tendieron en la cama y si no llega a ser por Gustavo que había ido a informarse sobre esta enfermedad…», relata la madre de Terelu Campos todavía muy emocionada al recordar aquel momento. «Me metieron en un coche y me llevaron corriendo al hospital. Llegué a tiempo, pero tuve cierto estrabismo que al poco tiempo se me quitó», termina diciendo para aclarar que cuando se enfada le da mucho miedo que le vuelva a repetir.

El regreso televisivo de María Teresa Campos

«Vuelvo a Mediaset», fueron las primeras palabras que María Teresa Campos dijo tras salir a al luz que volvía a la televisión, algo que le ha hecho mucha ilusión. Lo hará en una especie de camión con enormes cristales donde realizará diversas entrevistas a numerosos rostros conocidos del panorama nacional. Un nuevo formato al que ha llamado ‘Las Campos Móvil’.» Haremos entrevistas y cosas maravillosas «, dijo con una sonrisa de oreja a oreja la presentadora cuando fue preguntada sobre este nuevo proyecto hace unos días. De esta manera, inicia una nueva etapa dentro de la misma productora que trabaja con ‘Socialité’.

Es un hecho que María Teresa no para y, es que además de este nuevo trabajo también tiene su propio canal de Youtube, ‘Enredados’ donde también entevista a diferentes personalidaes. Toda una vida dedicada al mundo de la comunicación, la que fue ‘reina de las mañanas’ en Telecinco se ha consagrado como una de las presentadoras más conocidas de nuestro país.