Está la mayoría de las tardes al frente de uno de los programas más vistos en la historia de la televisión, ‘Sálvame’, y Jorge Javier Vázquez sabe conseguir que los espectadores no deseen en absoluto hacer zapping y cambiar de cadena. Alegre, dicharachero y con una mente rápida e ingeniosa, conduce el programa de entretenimiento con frases brillantes o preguntas capciosas a los diferentes colaboradores del espacio de Mediaset. Casi siempre sus intervenciones son serenas y trata de poner orden entre los presentes, pero cuando alguno de ellos se sale de madre o dice algo que no le parece bien no tiene pelos en la lengua ni le tiembla el pulso a la hora de ponerse a gritar contra el aludido, ya sea la mismísima Belén Esteban, su amiguísima María Patiño, el malagueño Antonio David Flores o cualquiera que le saque de quicio.

Precisamente, con Belén Esteban tuvo una de sus broncas más escandalosas. Quizá no tenía un buen día, todos somos humanos, pero la sarta de improperios que le ofreció en ‘Sábado Deluxe’ a la de Paracuellos aún resuenan en los pasillos. Fue tal el enfrentamiento que el propio presentador abandonó el plató tras acusarle Belén de insensible debido a que no actuaba como ella criticando al Gobierno por su mala gestión durante la pandemia de COVID-19. Perdidos los nervios y la tranquilidad, Jorge Javier le soltó: “Estoy hasta el mismísimo de que me digan que ‘tú no lo vives’, no te lo voy a consentir. No vayas con ese rollo barato», aseguraba añadiendo que: “Yo también tengo familia que lo está pasando igual de mal que la de Belén, pero no voy contándolo por ahí, no me pongas en tu mismo lugar. Me voy a cabrear y mucho”, y se enfadó tanto que siguió con la voz a todo volumen diciendo: “Estoy del discursito de ‘mis amigas viajan en metro’… ¿De qué coño te crees que viven mis hermanas? No vayas por ahí porque vamos a acabar muy cabreados. No me vas a dar lecciones de nada».

Otra de sus espectaculares salidas de tono fue con Antonio Montero, una vez más la política provocaba el gran desencuentro. El colaborador, cercano a los partidos de derechas, quiso echar una mano a Alfonso Merlos cuando fue protagonista del llamado ‘Merlos place’ y acusado de saltarse el confinamiento con Alexia Rivas. Montero afirmó que Pablo Iglesias, líder de Podemos, también se había saltado la ley y Jorge Javier le espetó: «El discurso de Vox aquí no. Podéis debatir lo que os salga de la peineta, pero los discursos y las mierdas no, no me toques las narices con los putos discursos de Vox. No voy a pasar por ahí. Basta ya”, soltaba por su boca, descontrolado, para continuar con: “Se le está diciendo algo a un señor que se lo exige a los demás. Estoy hasta las narices de que se diga ‘este lo ha hecho mal’ y salgáis con ‘y este más’. ¿Qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias?».

Raquel Salazar, la madre de la concursante de ‘GH VIP’ Noemi Salazar, también fue increpada duramente por acusarle de hablar siempre con los mismos, Jorge la invitó a irse del plato chillando y sin vuelta atrás tras acusarle esta de echarla como si hubiera robado en una boutique. Con los ojos encendidos el presentador arrebatado le dijo: «¿Cómo se puede ser tan tramposa y decirme ahora que te echo como si hubieras robado? Tratas de ponerme en contra a la gente de tu etnia. Me parece una cosa muy sucia y por ahí no voy a pasar. Ahora soy yo el que no quiere absolutamente nada contigo. Me da pena. No pensaba que eras así».

Alba Carrillo, las ‘Azúcar Moreno, Dakota Tárraga, e incluso la colaboradora Gema López han sido blanco de sus críticas, estando las últimas dirigidas a Antonio David Flores, al que ha calificado de manipulador y de padecer el síndrome del impostor, además de transformar la realidad a su conveniencia. Como remate, comentar la saña con la que el catalán se despachó contra Isabel Pantoja cuando esta ofreció su primera entre vista en ‘El Hormiguero’ tras salir de prisión: «¿Cree que hacía falta actuar con semejante desprecio hacia alguien? ¿Necesitaba humillar a alguien así?. Yo vengo de trabajar, usted viene de la cárcel, del trullo, del talego, un lugar que, por cierto, no le ha servido de nada», completando sus lindezas con: «Una vez que no le sirvo, me da una patada y me envía a la mierda, pero prefiero estar en la mierda que a su lado».