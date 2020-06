Belén Esteban ha protagonizado su regreso más amargo a la televisión. Después de más de tres meses confinada en su domicilio durante la crisis de la COVID-1, considerada como paciente de riesgo, la ‘Princesa del pueblo’ regresaba a su programa para contar con pelos y señales cómo ha vivido estas semanas de encierro. Sin embargo el duro enfrentamiento protagonizado con Jorge Javier Vázquez, con abandono del plató incluido, por parte del periodista, tiraba por los suelos la felicidad de la vuelta.

Todo comenzaba cuando Belén, con la sinceridad que la caracteriza, criticaba la actitud del gobierno frente a la crisis sanitaria que ha azotado el mundo. Belén señalaba al ejecutivo como responsable de una mala gestión asegurando que después de lo vivido con su marido, que trabaja como sanitario conduciendo una ambulancia, “Ella no iba a ir de abanderada de nada” pero tenía que contar lo que había vivido: «No voy a ir en contra de Pedro Sánchez, pero yo sí que tengo que decir que para mí, Jorge, no han estado a la altura». Y continuaba, «No ha habido medios. Mi marido y sus compañeros han tenido que pagarse la prueba del covid siendo sanitarios y tengo amigas que han cobrado el ERTE hace tres días».

Escuchando con atención y sin intervenir en ningún momento, el presentador esperaba su turno para contradecir varias de las afirmaciones de Belén y, de paso, retar a la colaboradora con un rotundo: “Deberías hacerte epidemióloga”, después de asegurar que su discurso había sido bastante aburrido: “Tu intervención me ha parecido un rollazo. No uses ese discurso tan barato”. Muy contrariada, la de Paracuellos continuaba “Sé de lo que hablo, no solo porque mi marido trabaje en sanidad, también por mis amigas, que están puteadas como mucha gente”.

La última afirmación de Belén hacía estallar a Jorge: “Por respeto me estoy callando, pero no te voy a consentir que vengas a darme lecciones de nada” espetaba Jorge Javier. Estoy harto del discurso de ‘mis amigas viajan en el metro’. Lejos de parar con su crítica, el periodista se venía arriba sin necesidad de contrapuntos y elevaba el nivel de su enfado frente a Belén: “Tú no lo has vivido de manera única. Aquí lo hemos pasado todos muy mal, así que no me pongas a ese nivel”. Belén que no era capaz de controlar la situación y a punto de llorar, observaba atónita como el presentador, al que consideraba su amigo, daba por terminada su entrevista con ella: “No me apetece preguntarte nada más. Lydia, toma el mando”. La colaboradora no podía impedir controlar su disgusto y, aunque también estuvo a punto de marcharse, continúo con el compromiso televisivo con su programa y contestó a Lydia acerca de otros temas más amables sin Jorge en el plató, ya que el presentador no reapareció en plano hasta que Belén no abandonó el programa.