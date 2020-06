Ahora sí. Belén Esteban vuelve al trabajo tras un larguísimo confinamiento extendido por voluntad propia. La cita será por todo lo alto en el sillón de ‘Sábado Deluxe’ este próximo 20 de junio. Su retorno al programa sabatino de Telecinco era esperado como agua de mayo y llega un mes después del inicio de la desescalada en Madrid. Cuando el grueso de ciudadanos empezó a retomar paulatinamente la normalidad, la colaboradora pensó que era mejor dejar pasar más tiempo hasta que los datos de contagios por coronavirus remitieran. No hay que olvidar que se trata de una persona de riesgo por su condición de diabética, un factor muy a tener muy en cuenta de cara a un posible contagio de COVID-19.

El de Belén es uno de los rostros estrella del Deluxe, un prestigio que se ha ganado con el paso de los años. Es por eso que su vuelta genera una gran expectación, máxime cuando ha pasado tanto tiempo sin verla en un plató. La de San Blas nunca deja indiferente a nadie y quién puede olvidar los famosos ‘Belenazos’ que daba cada vez que era la protagonista del programa conducido por Jorge Javier Vázquez.

Durante este confinamiento, Belén Esteban ha pensado únicamente en sí misma. Su salud ha sido lo más importante y se ha tomado muy en serio la cuarentena. Solo la vimos salir a dar un paseo y poco más. No le ha importado haber ganado menos dinero, consecuencia lógica de haber reducido sus apariciones en las tardes de ‘Sálvame’ y las noches de ‘Sábado Deluxe’. Su única aportación ha sido desde la cocina de su casa, donde cocinaba para todos los espectadores del programa de sobremesa de Telecinco. Sus ingresos se han visto seriamente reducidos durante la pandemia. Cobraba por sus incursiones en la cocina, pero se trataba de una cantidad casi testimonial en comparación a su sueldo habitual. Ella lo tenía claro: «Al ser diabética, tengo que tener mucho cuidado. Mi endocrino ha sido muy insistente: no tengo que salir para nada, para nada, para nada».

El confinamiento también ha hecho mella en sus negocios. LOOK se puso en contacto con el responsable de comunicación digital de ‘Home Decor’, su marca de decoración propia, para conocer en exclusiva los efectos devastadores que su ilusión empresarial ha sufrido a consecuencia del brote por coronavirus. EL negocio de sus velas sufrió un importante revés, tal y como nos contaron: «Después del COVID-19 han bajado completamente hasta ser residuales. Teníamos mucho stock y por este motivo hemos hecho descuentos».

El coqueteo de Jesulín con Telecinco

En otro orden de cosas, un nombre muy vinculado siempre a Belén Esteban como Jesulín de Ubrique, padre de su hija, ha vuelto a tener actualidad gracias a su última entrevista. El torero ha hablado con la televisión autonómica de Castilla- La Mancha y ha desvelado que ha estado tentado varias veces con participar en algunos programas de Mediaset: «Yo no he ido al programa de ‘Supervivientes’ porque he pedido para no ir. Me han ofrecido cantidades que ponen cachondo a cualquiera. Hay cosas que me apetece hacer y pido, pongo mi caché. Y otras que pido para decir que no». ¿Os imagináis un reencuentro Jesulín vs. Belén en un plató de Telecinco? Pura dinamita.