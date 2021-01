Después de la tempestad llega la calma y parece que la guerra abierta entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja ha dejado en un segundo plano el enfrentamiento que de Jorge Javier Vázquez y María Teresa en el último ‘Sábado Deluxe’ al que acudió la presentadora malagueña donde volaron los cuchillos. Han pasado tres meses desde aquel conflicto donde la tensión era palpable casi desde el primer momento en el que aparecieron juntos en pantalla, pero lo que ocurrió era algo que nadie esperaba. Amagos de abandonar el plató, no querer responder a ciertas cuestiones y reproches que terminaron con el catalán explotando y con su compañera indignada.

Pero rectificar es de sabios y el tiempo dicen que lo pone todo en su lugar. Como así parece que está ocurriendo. El pasado sábado María Teresa Campos pisaba de nuevo Telecinco y se sentaba en el plató de ‘Viva la vida’ para charlar con Emma García sobre su última polémica con Isabel Gemio, su ruptura con Edmundo y, por supuesto, su enfrentamiento con Jorge Javier. La madre de Terelu se mostró conciliadora en todo momento y sus palabras ya han tenido respuesta de su todavía amigo y compañero de profesión.

El lunes Jorge Javier Vázquez respondía a las palabras de la Campos con la misma actitud que ella. El presentador explicó en ‘Sálvame’ que, a lo largo de estos meses, han intercambiado mensajes de whatsapp y además han hablado en alguna ocasión por teléfono, aunque de temas banales. Eso sí, hasta que llegue el día en el que se reúnan para hablar personalmente de lo ocurrido. El presentador entonaba el ‘mea culpa’ ante sus colaboradores y reconocía que suele ser habitual en él explotar cuando se enfada, pero tan rápido como estalla se le pasa: «Ella dice una verdad importante: Si alguien te importa…Yo sinceramente, lo que pasó aquel día hasta se me ha olvidado».

El comunicador se explayó relatando lo que ha ocurrido a lo largo de estos tres meses en los que no se han visto: «La llamé por teléfono no hace mucho. Ella me mensajeaba, yo no lo cogía. Yo la llamaba, ella no me respondía». Y confirmaba lo que adelantó María Teresa el fin de semana: ambos tienen una conversación pendiente «pero sin reproches y sin ningún mal rollo». «Tengo poco que decir porque sé que lo voy a solucionar. Y creo que ella tampoco me tiene que pedir perdón».

Punto y aparte

La polémica persigue a María Teresa Campos y en las últimas semanas ha vuelto a estar en el ojo del huracán tras su entrevista con Isabel Gemio. Y aunque han sido meses desde que no pisara la que ha sido su casa en los últimos años, la malagueña regresaba a Mediaset el sábado, para ser entrevistada por Emma García en ‘Viva la vida’, el programa en el que ahora colaboran sus dos hijas y su nieta Alejandra. Allí, entre otras cuestiones, abordó en qué punto se encontraba su relación con Jorge Javier Vázquez, y una vez más ‘la Campos’ se mostró clara y concisa: «Estoy bien con él, pero tenemos todavía que hacer público que estamos bien. Tenemos prevista una conversación».

«Yo lo pasé mal», reconocía la presentadora. Pero era tajante al explicar lo ocurrido: «Yo fui allí por un asunto. Ellos querían poner unos videos y hacer otras cosas». Y aunque no se siente orgullosa de lo ocurrido, tampoco se siente culpable. «No quiero discutir con Jorge porque es una de las personas de esta profesión que yo más quiero», admitía antes de afirmar que no tiene que pedirle perdón por nada. Y por si aún quedaban dudas, mirando a cámara de manera directa, le enviaba un cariñoso mensaje al presentador: «Monstruo de las galletas, que te quiero».