Era una de las reapariciones televisivas más esperadas. Después de tres meses de silencio, María Teresa Campos se ha sentado en el plató de “Viva la vida” y se ha sincerado con Emma García de algunas de las cuestiones más polémicas que han rodeado su vida o en los últimos tiempos. Acompañada de sus dos hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego y su nieta, Alejandra Rubio, la presentadora se ha mostrado muy tranquila en esta vuelta a la pequeña pantalla.

La andaluza ha reconocido que le hacía ilusión mantener este encuentro con Emma García, a quien ha asegurado que tiene mucho cariño. María Teresa Campos ha recordado que a su madre le gustaba mucho el programa “A tu lado” que presentaba Emma García y que en un momento le pidió que la llamara. “Fue muy tierno”, ha dicho la andaluza, a lo que Emma García ha respondido recordando que Teresa hizo lo mismo con su abuela.

Nada más comenzar su conversación con Emma García, María Teresa Campos ha abordado una de sus más recientes polémicas: el desencuentro con Isabel Gemio que ha acaparado numerosos titulares en las últimas semanas. Aunque en un principio la comunicadora se ha mostrado un tanto reacia a hablar del tema, finalmente ha asegurado que considera que las cosas se han exagerado: “no me gustaría que el tema de la tarde sea ese», ha dicho. «Yo lo que pido es que ya se ha hablado suficientemente, quiero pedir que la dejen tranquila», ha recalcado Teresa. «No ha matado a nadie. Hemos tenido un desencuentro, pero se le ha dado demasiada importancia”, ha declarado la presentadora.

María Teresa Campos ha dicho que es consciente de que “esto es un negocio y que hay cosas que veden”, pero ha negado haberlo pasado mal, pese a lo que puedan haber dicho algunos periodistas en las últimas semanas.

La presentadora también ha abordado el desencuentro que tuvo en su última entrevista con Jorge Javier Vázquez el pasado mes de octubre y que generó gran expectación. “Yo estoy bien con él, pero no sé si él está bien conmigo”, ha dicho María Teresa Campos. La andaluza ha reconocido que lo pasó mal en su aparición en el “Deluxe” porque en realidad “no podía hablar de lo que había ido a hablar”. La madre de Terelu y Carmen Borrego ha resaltado que no se siente orgullosa de lo que ocurrió aquella noche entre ella y Jorge Javier Vázquez, pero que tampoco se siente culpable: “Yo no quiero discutir con Jorge porque es una de las personas que más quiero de la televisión”, ha asegurado.

Pese a todo, María Teresa Campos mantiene que para ella las cosas no han cambiado respecto a Jorge Javier Vázquez y sigue teniéndole gran afecto: “tenemos prevista una conversación, pero creo que para mí tengo la misma relación que antes”.

Sobre su ruptura hace más de un año con Bigote Arrocet no ha querido entrar en muchos detalles. «Ni está ni se le espera», ha dicho la andaluza, aunque ha asegurado que «estas cosas nunca son fáciles». Pese a que se encuentra bien, la presentadora ha reconocido que «seguramente yo también favorecí que esto ocurriera», ha sentenciado.