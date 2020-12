Carmen Borrego, un polémico fenómeno viral convertida en Marilyn Monroe

Carmen Borrego consigue mes a mes convertirse en protagonista de la actualidad mediática por diferentes motivos. El ultimo no ha sido ningún enfrentamiento en los platós como nos ha tenido acostumbrados en las últimas semanas, sino que la que fuera directora del programa ‘Día a Día’ ha conseguido paralizar la Red gracias a un vídeo en el que se convierte literalmente en Marilyn Monroe. No es Broma. La hermana de Terelu Campos ha causado sensación en lnstagram sirviéndose de una aplicación que incrusta el rostro del usuario en la silueta de personajes célebres de la historia de la música, el cine y otros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carmen Borrego campos (@carmenborregocampos)

Se trata de Reface App, el filtro que en el caso de Borrego ha convertido a la colaboradora en, ni más ni menos que Marilyn Monroe. De este modo, y con el legendario tema de ‘I wanna be loved by you’ como banda sonora, Carmen aparece convertida en la ambición rubia en varias escenas míticas de los filmes que la legendaria artista protagonizó. El momento más destacado del vídeo ha sido sin duda el instante en el que podemos ver a la hija de María Teresa Campos en la escena de ‘Los hombres las prefieren rubias’ en la que Monroe canta la canción ‘Diamonds are the girls bestfriends’ enfundada en un espectacular vestido palabra de honor color fucsia cuajada de brillantes.

Junto a tan impactante documento audiovisual, Carmen Borrego añadía la frase «¿Quién es?». Una atrevida pregunta que generaba todo tipo de comentarios en la Red. Por un lado , han sido muchos los admiradores de la polemista que se animaban a piropearla, aunque lamentablemente un nutrido grupo de usuarios añadían una alta dosis de sinceridad añadiendo comentarios irónicos al vídeo. Frases como «Más quisieras», «Ya no sabes cómo llamar la atención» o … «Ni en tus mejores sueños» generaban un encarnizado debate entre ‘lovers’ y ‘haters’ de Borrego en un post que está a punto de alcanzar los diez mil ‘me gusta’. Lejos de hacer comentario alguno a las críticas recibidas, Carmen ha preferido guardar silencio frente a las opiniones y mantiene orgullosa la publicación en su site.

Esta es la última gran controversia se suma a un nutrido número de infortunios en los que se ha visto envuelta Carmen desde que dejara de trabajar tras los focos para convertirse en un personaje televisivo como su hermana. Después de ser, durante varias temporadas, colaboradora del programa ‘Sálvame’, la exdirectora de programas abandonaba el espacio después de un desafortunado episodio como concursante del reality ‘Sálvame Okupa’.

Después de sufrir un tartazo por el actor que encarnaba a payasito, la colaboradora recibió todo tipo de criticas por parte de sus compañeros, quienes la acusaban de fingir una lesión en el cuello que no fue tal. Tras su salida del popular programa de las tardes de Telecinco, Carmen fichó por el programa ‘Viva la Vida’ y hace escasas semanas anunciaba a bombo y platillo su colaboración con el programa ‘Está pasando’ en Telemadrid. Un fichaje no exento de comentarios, ya que se trata de la cadena en la que su hermana, Terelu Campos, logró ser una auténtica estrella allá por los años 90. Aunque las comparaciones son odiosas, la trayectoria televisiva de Borrego ha estado marcada por las numerosas comparaciones con su hermana mayor e incluso por la alargada sombra de la competición entre ambas.

Una realidad de la que ambas han tratado de huir en todo momento. Ahora, con esta recreación de Marilyn por parte de Borrego, la comparativa ha vuelto a hacerse presente ya que, como todos sabemos, Terelu enseñó orgullosa en varias ocasiones un cuadro de su casa en el que aparecía convertida en la ambición rubia. Ahora solo queda que el público juzgue cuál de las dos la ha representado mejor.