Este jueves 9 de septiembre se ha estrenado el nuevo concurso de Mediaset, ‘Secret Story’. Un ‘reality’ en el que los concursantes además de convivir y ser grabados todo el día deberán guardar su secreto y por supuesto, ninguno de sus compañeros debe descubrirlo. Uno de los participantes, tal y como anunció este digital en exclusiva, es Bigote Arrocet, expareja de María Teresa Campos. En su reaparición televisiva, Edmundo ha aparecido vestido de faraón. «Bienvenido a la vida. Para alguna gente estabas muerto», le ha dicho Jorge Javier Vázquez nada más aparecer en pantalla. «Estaba desaparecido, así somos los faraones», ha respondido el cómico.

Lejos de querer esquivar la gran polémica que han envuelto su vida sobre su ruptura con la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego, el concursante ha hablado sin tapujos sobre cómo se terminó su romance y en su discurso ha desmentido al clan Campos. «Llevo sin hablar con Teresa dos años. El día 29 de noviembre es mi cumpleaños y se cumplen los dos años», ha dicho el actor para después añadir que él sí ha estado al tando de los movimientos de su expareja. «No sé si me estará viendo, no tengo idea. Yo sí la veo a ella, le tengo cariño… Cuando uno ha vivido con una persona tantos años y he sido tan feliz sientes una sensación bonita si la ves», ha confesado.

Como era de esperar ha salido el tema de aquel famoso mensaje que supuestamente le envió Edmundo a Teresa en el que dejaba claro que finalizaba la relación. Hecho del que siempre se ha quejado la propia protagonista de esta historia y su entorno más cercano. Las cosas se acaban y punto. Yo había hablado esa tarde con ella y le dije que yo me iba y a la mañana siguiente me despedí y me fui. También lo sabe Terelu porque a ella también le escribí», ha explicado el concursante.

«Me duele decirlo, pero se ha hablado tan mal de mí, me han dolido cosas y sobre todo a mis hijos. Nunca ha sido lo que se dice y tengo mucho dolor en ese sentido, ha sido la hora que se me ponga en el lugar que me corresponde, nunca me iría de una relación de esa manera», ha añadido. Después ha querido dejar una puerta abierta a una posible conversación con la que un día fue su pareja. «Hablaré un día con ella porque yo no soy rencoroso… A María Teresa me unían muchas cosas muy bonitas. Ella es muy simpática, más que yo, el aburrido de la casa era yo», ha sentenciado. ¿Existirá una reconciliación entre Edmundo Arrocet y María Teresa Campos?