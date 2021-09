Llega septiembre y eso se traduce en una palabra: cambios. Este sábado, Carmen Borrego ha dicho adiós a ‘Viva la Vida’, donde precisamente ha estado trabajando los últimos tiempos tras su salida de ‘Sálvame’. De hecho, se marchó del espacio presentado por Jorge Javier Vázquez por el desgaste mental que supuso formar parte de él y las discrepancias con algunos de los colaboradores. Sin embargo, el tiempo todo lo cura y así ha ocurrido, pues se ha convertido en uno de los fichajes estrella de esta temporada del citado programa.

Durante su última intervención en el formato encabezado por Emma García, se ha emitido un vídeo de despedida a la hija de María Teresa Campos. Lejos de ser un cálido adiós se ha convertido en algo agridulce, pues las imágenes que han emitido no han sido del agrado de su hermana, Terelu Campos, que no ha dudado en marcharse del plató indignada. Poner el vídeo de sus hijos me parece innecesario, así de claro. “Poner ese daño es muy feo, me cago en la leche…”, ha dicho con semblante serio.

Después, ha sido Carmen Borrego quien agradecía a su hermana el haber dado la cara y, además, ha reconocido que esperaba irse del programa de Telecinco “con un poco más de cariño”. “Si se tuviera un mínimo de cariño y de respeto, este vídeo no se hubiera hecho. Se ha hecho una recopilación con muy mala leche», ha expresado la madre de Alejandra Rubio muy molesta.

Después, Terelu Campos, con los ojos aún vidriosos, se ha negado a entrar en detalles sobre una posible oferta que también le habría hecho ‘Sálvame’ para que ella también formara parte del ‘corral’ de colaboradores que amenizan las tardes de lunes a viernes. La televisiva ha hecho hincapié en que ella jamás haría pública una conversación privada entre las productoras.

El nuevo revés de María Teresa Campos

Por otro lado, el clan Campos, sigue estando en el punto de mira tras confirmarse que Bigote Arrocet es el nuevo concursante de ‘Secret Story’. Ha sido Terelu Campos quien ha revelado cómo se encuentra la mítica presentadora tras recibir la noticia de que su expareja vuelve a primera plana mediática en un formato que se grabará las 24 horas del día. La futura concursante de ‘Masterchef Celebrity’ ha confesado que María Teresa Campos está incómoda por la situación. “A ver si es posible que no se le llame para grabarla, a ella no le compete nada de este asunto. Ella no se va a manifestar sobre nada, no está en su vida desde hace dos años. Lo que hace esta persona no forma parte de la vida de María Teresa Campos, que es mi madre”, ha dicho tajante.

«A mí por lo único que me jode esto es por la jodienda que le deis a mi madre. Me importa un pimiento esta persona, lo que quiero es que dejen tranquila a mi madre. Ha sido pareja y ahora ¿qué pasa? Este señor decidió voluntariamente acabar la relación. Teresa no está en nuestro mercado, está en su casa, necesita tranquilidad», ha sentenciado.