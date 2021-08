Tras un año atípico, pero lleno de trabajo, Jorge Javier Vázquez ha podido disfrutar de unas esperadas vacaciones. Quedan pocas semanas para la ‘vuelta al cole’ por lo que el presentador estrella de Mediaset se podría reincorporar próximamente, aunque, por el momento, no tiene fecha para su regreso a los platós de Telecinco, su segunda casa. El autor de ‘La vida iba en serio’ está disfrutando de una de sus grandes pasiones que es viajar, aunque tal y como reconoció en un blog de ‘Lecturas’ la pandemia le había arruinado esas ganas de conocer mundo. «Viajaba porque me hacía sentir vivo. Creo que he perdido la ilusión por viajar. Durante todo este tiempo que hemos vivido encerrados me he acostumbrado a quedarme en casa y dejar de fantasear con playas idílicas o ciudades por conocer. La pandemia ha matado mi curiosidad», expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

Sin embargo, parece que ya ha recuperado esa motivación para recorrer cualquier rincón del mapa. Gracias a sus últimas publicaciones en Instagram, hemos podido ver lo bien que se lo está pasando estos días de desconexión. Y, lo mejor de todo es que no ha podido evitar hacer el tradicional posado de cada verano. En una de las instantáneas que ha publicado Jorge se le puede ver de espaldas sin nada de ropa con el mar de fondo como escenario. “Sé que lo estabais esperando”, ha escrito con ese humor que tanto le caracteriza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

“No podía faltar… Es lo q Mariah Carey a la Navidad”, ha comentado su compañero de programa Omar Suárez. “Excelentes vistas, ¿cuándo vuelves?”, ha dicho por su parte Chelo García Cortés.En otra de las fotografías, el presentador ha lucido bronceado, ya que ha posado sin camiseta frente al espejo de la habitación donde se hospeda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

Su verano más complicado

El pasado 23 de junio el universo ‘Sálvame’ lloraba la muerte de una de sus grandes colaboradoras, Mila Ximénez. La periodista llevaba un año luchando contra el cáncer de pulmón que la diagnosticaron. Un duro golpe para Jorge Javier Vázquez, pues eran grandes amigos y compartían un sinfín de confidencias. Fue Alba Santana, hija de la comunicadora quien llamó al presentador para que pudiera despedirse de ella. “Mamá quiere verte. Lo antes posible, Jorge, porque esto va muy rápido…», dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

«Creo que llevo haciéndome a la idea de la partida de Mila desde hace meses. Cuando me despedí de ella me di cuenta de lo mal que había estado. Para mí ha sido una fortuna despedirme de ella. Ella me ha reconciliado con la vida. Lo que antes era un caos y desesperación ahora es luminosidad. Tengo ganas de vivir. Hacía mucho tiempo que no tenía esa energía. No sé que pasó cuando la vi, pero me ha dado mucha paz”, confesó Vázquez en ‘Sálvame’.