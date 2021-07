Así fue la celebración de Jorge Javier Vázquez en el Tívoli

Jorge Javier Vázquez ha celebrado su cumpleaños de una manera un tanto particular. Al presentador este año le ha tocado festejar su aniversario trabajando, pero en este caso no ha sido en plató, sino sobre las tablas. Ya hace varios días él mismo anunciaba que no podría estar presente en la final de ‘Supervivientes’ y que sería Carlos Sobera quien estaría al frente del espacio. Una final que ha concluido con el triunfo de Olga Moreno y que, por cierto, no ha estado exenta de polémica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

El periodista ha pasado esta jornada tan especial en la ciudad de Barcelona donde ha viajado para representar la obra ‘Desmontando a Séneca’. Se trata de uno de los proyectos con los que Jorge Javier se encuentra más implicado y que compagina con su trabajo en Mediaset. Él mismo hay querido compartir en su cuenta de Instagram cómo ha sido una parte de la celebración de su aniversario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

El periodista ha publicado un vídeo en su cuenta en el que aparece sobre las tablas del Tívoli de Barcelona y mientras es ovacionado por el público le acercan una tarta con las velas encendidas. Desde el patio de butacas, los asistentes, de pie, le cantan el ‘cumpleaños feliz’ hasta que el también actor sopla las velas de su 51 cumpleaños. Visiblemente emocionado Jorge Javier ha dado las gracias al público por su asistencia a pesar de las complicadas circunstancias del momento y ha escrito en su perfil: “gracias, Barcelona. Cumplir años en el Tívoli se está convirtiendo en toda una tradición. Así, qué bonita es la vida”. Una publicación que no ha tardado en generar reacciones en los seguidores de Jorge, que no han dudado en felicitarle en esta fecha tan importante.

Además del cariño del público, el presentador ha contado con una presencia muy especial. Rocío Carrasco y Fidel Albiac han viajado este fin de semana hasta Barcelona y no han querido perderse una de las actuaciones de Jorge, con quien mantienen una excelente relación.

A pesar de todas las muestras de cariño que ha recibido en los últimos días, este no ha sido un cumpleaños fácil para el periodista. Hace apenas unas semanas, los colaboradores de Mediaset se enfrentaban a la dura pérdida de una de sus compañeras, Mila Ximénez. Una triste noticia para todos, pero en especial para algunos, entre los que se encuentra Jorge Javier, que mantenía una relación muy estrecha con la periodista sevillana.

Aunque se encuentra en un buen momento, hace algunos días afirmaba en ‘Sálvame’ que tiene ganas de dejarlo todo y retirarse a Lanzarote, un lugar que forma parte de sus destinos preferidos. Por ahora no se sabe si es un deseo que tiene previsto cumplir pronto.