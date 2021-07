La sorprendente victoria de Olga Moreno en ‘Supervivientes 2021’ ha supuesto todo un terremoto en Mediaset. La resaca de la gran gala final del pasado viernes ha llegado hasta este lunes. Uno de los testimonios más esperados era el de Rocío Flores. La hija de Antonio David ha sido su fiel defensora durante estos tres meses de concurso. Es por eso que su opinión suscitaba un gran interés. Puntual a su cita como colaboradora de ‘El programa del verano’, la joven ha dado su versión, ha repartido mensajes y ha contado cómo ha reaccionado la mujer de su padre tras su triunfo en el ‘reality’.

Rocío Flores ha luchado de manera incansable para hacer ganadora a Olga Moreno, pero se mostró sorprendida por el resultado final: «No me lo esperaba para nada», ha comenzado diciendo. «Para mí, el hecho de que se salvara con Tom era una victoria. Cuando empezó a ganar a Melyssa nos lo empezamos a creer». La hija de Rocío Carrasco ha expuesto un discurso conservador y muy poco ofensivo para los críticos: «Olga ha ganado porque ha hecho un buen concurso. El hecho de que haya ganado es una victoria a nivel personal, el reconocimiento público que se le ha hecho, lo ha tenido muy complicado, más fuera que dentro», ha dicho.

Rocío ha querido explicar también la presencia de su hermano, David Flores, en plató: «A Madrid vinimos 20 personas, entre ellos los 3. David llegó 20 minutos antes de que se proclamase ganadora, quería entrar cuando vio que ganaba. Lola no pudo entrar porque no llegó a tiempo la autorización. David es una persona que piensa por sí solo y estoy cansada de que se hable de él en unos términos que no son. Estábamos radiantes y todo fue sentimiento».

Sobre la reacción de Olga Moreno a todo lo que ha pasado en el exterior durante su etapa en Honduras, Rocío Flores cuenta que «le hemos ido explicando pequeñas cosas, pero hemos estado todo el fin de semana de comidas y de celebraciones. No le he preguntado de qué se arrepiente de su concurso», dice.

Los colaboradores del espacio de Telecinco disparaban sus preguntas hacia ella. Uno de los más contentos por la ganadora ha sido Alessandro Lequio, quien siempre se ha mostrado muy cercano a Antonio David y su mujer. Olga no ha seguido sus consejos porque «ella me decía que Melyssa y demás hablaba de su familia y entonces ella también»

Caso ajeno ha hecho a las críticas: «No he escuchado ningún comentario porque no he visto en todo el fin de semana la tele». Sobre quién es la mejor amiga que Olga ha conseguido en ‘Supervivientes 2021’, Ro lo tiene claro: «Yo diría que Marta López es la mejor amiga que se lleva».

Rocío Flores no ha querido mojarse sobre si la mujer de su padre va a seguir colaborando en la pequeña pantalla: «No sé si va a hacer carrera televisiva pero que haga lo que a ella le haga feliz». Sí que se ha posicionado sobre quién habría sido su otra vencedora del concurso: «Si no hubiese ganado Olga, mi ganadora era Melyssa».

La Rocío más ofensiva se ha visto al hablar de la figura del otro finalista: «Gianmarco ha sido la decepción del concurso como persona porque tiene muy mal perder. Ante todo hay que tener compañerismo. Si llega a ser al revés, Olga lo felicita». Por último, Alessandro Lequio le pidió que diera un mensaje a los detractores de Olga Moreno y ahí la colaboradora ha roto su contención previa: «La gente que no opina de manera objetiva son unos reventados». A colación de las críticas al italiano, Joaquin Prat le dio un recado a Rocío Flores: «Esto que has dicho tú de Gianmarco, aplícatelo porque también hay que saber ganar, hazme caso», avisó el presentador.