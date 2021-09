Carmen Borrego se marea en directo y necesita el auxilio de Paz Padilla

‘La última cena’ ha vivido su epílogo este pasado jueves en su segunda edición. El público ha querido que, con el 54% de los votos, Cristina Cifuentes y Lucía Dominguín se impongan al 46% que han obtenido Lydia Lozano y Carmen Borrego. La noche estuvo marcada por los nervios, la presión y la concentración. Que se lo digan a la hermana de Terelu Campos, que ha sufrido de lo lindo.

Carmen sufrió un importante contratiempo durante la preparación de la cena. De repente, se empezó a sentir indispuesta y se tuvo que sentar en el suelo del plató. Se encontraba mareada. Paz Padilla, que ya estaba preparada para degustar los platos de los concursantes, fue inmediatamente en su ayuda.

Lo primero que hizo la presentadora fue pedir un poco de agua para hidratar a una Carmen Borrego cuya cara revelaba su malestar. Pero Paz es una mujer con recursos, algunos de ellos inesperados y fue entonces cuando sorprendió a propios y extraños con su solución. La gaditana empleó un remedio casero que aprendió durante un viaje a México que, según su experiencia, daba buenísimos resultados.

Paz Padilla se dispuso a coger un líquido que tenía en un envase. Carmen Borrego, asustada, se apartó porque pensaba que se lo iba a echar por la cabeza. Pero nada de eso. En vez de rociárselo por encima se lo aplicó por sus muñecas, mientras repetía que «esto es mano de santo». Y vaya que si lo era puesto que la benjamina de las Campos se empezó a encontrar mejor poco a poco. Problema resuelto.

Tras este pequeño susto, Carmen empezó a encontrarse mejor y pudo continuar sin problemas. No obstante, no consiguió hacerse con la victoria frente a sus competidoras, que se llevaron el mortero de oro y el premio de 20.000 euros. El programa acabó con una bonita despedida de Paz Padilla, que fue la elegida para conducir esta edición: «Para mí ha sido un placer presentar esta edición, ha sido muy divertido y me ha encantado».

Los nervios de Carmen Borrego

Lo cierto es que la hija de María Teresa Campos está viviendo unas semanas un tanto intensas, sobre todo en lo emocional marcadas por su distanciamiento con su hermana Terelu. Ambas estaban viviendo unos meses de fricción, sobre todo después de unas declaraciones que hizo Carmen Borrego de Alejandra Rubio. Sin embargo, han podido limar asperezas y ahora su relación vuelve a ser fluida: «Las cosas con Terelu están fenomenal, de verdad, es más lo que dice la gente que lo que nos haya pasado a nosotras. Ahora mismo estoy genial con ella», comentó en la revista ‘Lecturas’ esta misma semana.