Alejandra Rubio se pronuncia sobre su nuevo amor

Alejandra Rubio vive días plenos de felicidad y entra en el mes de septiembre con el pie derecho. El culpable de su sonrisa de oreja a oreja no es otro que su nuevo novio, un chico del que no ha querido destapar su identidad pero que le ha robado el corazón por completo. Han pasado algo más de dos semanas desde que anunció su segunda ruptura con Álvaro Lobo y la colaboradora vuelve a estar enamorada.

Con esa actitud se presentó en la fiesta de cumpleaños de Terelu, celebrada en un local de moda del madrileño Barrio de Salamanca. Sin muchas ganas de hablar, pero sí dispuesta a acompañar a su madre en su día más especial. Así es como pudimos ver, el pasado martes, a Alejandra Rubio en la fiesta de cumpleaños de Terelu. Y es que, pese a que la joven no quiso hablar ni de su nueva pareja, ni de la reconciliación entre su madre y su tía Carmen, Alejandra si se atrevió a confirmar que su progenitora ya conoce a su chico y a confesar que se alegra de que las hermanas hayan enterrado el hacha de guerra, unas palabras que, a juzgar por las imágenes, no pronunció muy convencida.

Alejandra sorprende al reconocer que lo único que le ha regalado a su progenitora es «mucho amor porque yo ya hace tiempo que no le regalo nada porque tiene de todo y todo lo que yo le regalo no le gusta, entonces…». Precisamente de amor se muestra muy hermética al hablar: «No quiero, yo respeto a la gente anónima», dice.

Pese a que la joven se esfuerza por mantener a su chico en el anonimato, la revista ‘Semana’ ha sacado a la luz la identidad del afortunado. Se trata de Carlos Agüera, un atractivo chico de 22 años, que vive en Málaga y que es un apasionado del deporte.

Su madre ya conoce al novio de su única hija y el momento fue comentado por la propia Terelu: «Yo sabía que Alejandra ya no estaba con Álvaro. Pero no ha sido cosa de unos días, llevan meses separados. De hecho, él ya no vive con Alejandra. Ella me lo cuenta todo y estando en Málaga me dijo que quería presentarme a una persona y añadió ‘sé simpática’. Solo le vi diez segundos, no duró más».

Para Alejandra Rubio, eso es una manera de hablar de Terelu y considera que su madre «está contenta porque todo lo que sea bueno para mí, le hace feliz». Además, incide en que «estoy muy ilusionada pero no voy a decir nada».

Por último, la colaboradora de ‘Viva la Vida’ aseguró que se alegra de que su madre y su tía hayan recuperado la sintonía tras sus discrepancias publicas pero que «no voy a pronunciarme». Así pues, da la sensación de que la hija de Alejandro Rubio se ha bunkerizado ante todo y para todos.