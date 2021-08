Alejandra Rubio ha dado su salto a la televisión gracias a su participación como colaboradora. Primero lo hizo en ‘La isla de las tentaciones’ y más tarde fue fichada por ‘Viva la Vida’. Precisamente en este segundo formato es donde se ha revelado este domingo 14 de agosto que la hija de Terelu Campos y ‘Lobo’ han puesto fin a su historia de amor después de más de 3 años de relación. Una información llegaba hace unas horas a la redacción del programa presentado por Toñi Moreno -quien sustituye a Emma García en verano- y, ha sido en el transcurso de la tarde cuando se ha dado a conocer la noticia.

La propia Alejandra confirmada la ruptura para después asegurar que se encuentra “bien” y “feliz”. “Estoy disfrutando del verano”. La presentadora del programa ha preguntado que quién tomó la determinación de finalizar el romance. “Ha sido mutuo y menos mal, era algo que teníamos que hacer”, ha asegurado la sobrina de Carmen Borrego. Makoke intervenía preguntándole a la ‘influencer’ que si había una tercera persona a lo que Rubio ha respondido tajante que “no”.

La colaboradora, también ha confesado que no está con su ya expareja desde “hace algún tiempo. Lo que pasa es que no lo he querido contar”. En cuanto a cómo han quedado tras llevar vidas separadas, Rubio ha explicado que se llevan “bien” y que tienen “buena relación”. “Las cosas se acaban. Cada uno tenía su vida y ya está…Se ha terminado bien. No tenemos ningún problema y él me tendrá siempre para lo que necesite”, ha explicado.

En cuanto a cómo está llevando el tema de la mudanza, Alejandra Rubio ha contado que al pasar ella el verano fuera de Madrid está siendo todo “más fácil”. “El trámite de la mudanza lleva tiempo”, ha añadido.

En febrero de 2020 Alejandra Rubio y ‘Lobo’ rompieron su relación. En ese tiempo en el que finalizaron el romance, la hija de Terelu encontró el amor en Tasio, un joven que siempre ha tenido buenas palabras hacia ella. “Es muy buena niña”, dijo en una ocasión a la prensa. Sin embargo, al poco tiempo terminaron y Alejandra se daba una nueva oportunidad con el que ha sido su pareja hasta hace unas semanas. Cabe recordar que, antes de que se separaran la primera vez, vivían en el céntrico barrio de Malañana, en la capital. «Somos muy jóvenes y creo que nos fuimos muy rápido a vivir juntos e igual eso quemó mucho la relación», lamentó la relaciones públicas

Por lo que ha revelado Alejandra Rubio se encuentra en una nueva etapa de su vida que afronta con mucha ilusión, además ha dejado claro que, por el momento “no está enamorada”.