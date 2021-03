Alejandra Rubio celebra 21 años con una comida familiar

Los últimos días han sido muy especiales para las Campos. El hecho de que Rocío Carrasco haya compartido los episodios más complicados de su vida han alegrado -pese a la dureza de la narración- a las mujeres de la familia, que tienen una relación muy estrecha con la hija de la fallecida Rocío Jurado. Este miércoles ha continuado la alegría, en este caso para celebrar el cumpleaños de la más pequeña de la familia, Alejandra Rubio.

Este 24 de marzo la hija de Terelu Campos ha soplado 21 velas y ha aprovechado para reunir a su familia más cercana en una comida muy tranquila. Al contrario de la gran fiesta con la que celebró la mayoría de edad, en esta ocasión Alejandra se ha juntado apenas con unas pocas personas para dar la bienvenida a su nueva vuelta al sol. Sus padres, Terelu Campos y Alejandro Rubio, su novio, Álvaro Lobo, y una amiga han sido sus acompañantes en este almuerzo, que ha tenido lugar en uno de los restaurantes que más están de moda en Madrid.

Y aunque han faltado muchas personas, las redes sociales le han permitido acercarse a ellos y recibir sus felicitaciones. Aless Gibaja, Liz Emiliano, Raúl Castillo, Luis Rollán, Irene Rosales, Amor Romeira y su propio novio, que le ha escrito un cariñoso «feliz cumpleaños mi vida», son solo algunas de las felicitaciones que le han llegado a través de Instagram.

La gran ausente ha sido su abuela, María Teresa Campos, con quien seguro hace algo más íntimo y es que las medidas actuales contra el coronavirus no permiten grandes celebraciones, en el caso de la capital las mesas en los restaurantes no pueden tener más de seis comensales. Tampoco se ha podido ver a su tía, Carmen Borrego, o a algunos de sus primos, pero esto tampoco es una sorpresa. La relación entre ambas no está pasando su mejor momento y, si bien es cierto que llegaron a quedar para hablar, la situación sigue sin estar calmada.

Este mismo fin de semana, la tensión entre Alejandra y Carmen tomó un nuevo cáliz y es que la hija de María Teresa Campos optó por abandonar el plató de ‘Viva la vida’ entre lágrimas. «Ya está bien. Me voy para siempre, además», dijo Carmen Borrego, al sentirse atacada por Diego Arrabal y Kiko Matamoros. Por sus palabras parece que es una salida definitiva del programa de Telecinco y, como en las discusiones previas, los motivos fueron familiares. «No es un problema que se quede aquí. Al final es un problema familiar. No voy a permitir que se plantee un solo problema más con mi familia», dijo.

Poco después, Emma García salió a buscar a su colaborada y, aunque no quiso volver a plató, sí que habló con ella para mostrarle su malestar. «El jueguecito tiene un precio muy caro para mí. No lo voy a permitir. Constantemente se me está enfrentando con mi familia. Llega un momento que por dignidad tengo que irme. No puedo más», sentenció, añadiendo que «hoy se están comportando los dos como dos malas personas, por lo menos conmigo. Yo no tengo que venir a un plató de televisión sistemáticamente a que se me dé. Yo no doy a nadie ni me meto con nadie. Yo vengo a trabajar como vienen ellos. Siempre es lo mismo. Llega un momento en el que yo también tengo dignidad».