Carmen Borrego y Alba Carillo, nuevas colaboradoras de ‘Sálvame’

‘Sálvame’ atraviesa sus horas más bajas, así lo ha reconocido el propio formato. Tras la triste pérdida de Mila Ximénez -el pasado 23 de junio a consecuencia del cáncer de pulmón que padecía-, la continuidad de Kiko Matamoros en el aire -el ‘Deluxe’ ya lo ha dejado, aunque no se sabe si de manera permanente o temporal-, y la ausencia de Anabel Pantoja debido a su enlace con Omar Sánchez, el espacio ha anunciado este viernes que ha fichado a dos de los rostros más conocidos de nuestro país: Carmen Borrego y Alba Carillo.

La hermana de Terelu Campos ya formó parte del ‘corral’ de colaboradores hace exactamente dos años, sin embargo, la cosa no terminó muy bien y se terminó marchando por el desgaste que supuso enfrentarse cada tarde al programa. De hecho, no hasta hace relativamente poco no tenía muy buena sintonía con algunos de los comentaristas fijos. La hija de María Teresa Campos llega en un momento un tanto convulso para el programa, pues la polémica sigue presente tras el documental de Rocío Carrasco, ya que algunas opiniones han provocado rifirrafes entre los compañeros.

Este último año ha supuesto un gran cambio para la tía de Alejandra Rubio. Meses atrás, recordaba que con lo que gana de colaboradora en ‘Viva la vida’, no es suficiente y que estaba abierta a nuevas propuestas laborales. “Yo necesito trabajar porque, a lo mejor, viniendo solo los fines de semana no gano mucho dinero», confesó muy sincera. Sus plegarias parece que han sido escuchadas porque reapareció en ‘La última cena’ donde protagonizó un comentado momento en el que primero discutió con Kiko Hernández para luego más tarde sellar la paz. De esta manera, La Fabrica de la Tele que se encuentra en plena renovación de la plantilla ha tomado la decisión de que Carmen Borrego vuelva. Tiene mucho que ofrecer, y más ahora que Bigote Arrocet -expareja de María Teresa Campos-, se ha convertido en uno de los concursantes de ‘Secret Story’.

Además, hay un nuevo rostro que compartirá mesa con Borrego: Alba Carillo. La colaboradora de ‘Ya es mediodía’, se encuentra en un gran momento tanto a nivel personal como profesional y sus continuas apariciones televisivas le han dado la oportunidad de formar parte del universo ‘Sálvame’.

Alba tendrá que estar al pie del cañón porque es necesario recordar que su madre, Lucía Pariente es otra de las concursantes de ‘La casa de los secretos’, ‘reality’ en el que tendrá que convivir con el cómico que un día le robó el corazón a la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego. Ahora queda esperar para ver cómo se desenvuelven en esta nueva etapa que promete y mucho.