Han pasado tan solo unas semanas desde que Alejandra Rubio confesara en ‘Viva la vida’ que había dado por finalizada su relación con Álvaro Lobo. La nieta de María Teresa Campos, aseguró en el formato en el que trabaja que está “bien”, “feliz” y, que “ha sido mutuo porque era algo que tenía que pasar”. Este domingo, el programa presentado por Toñi Moreno -que sustituía a Emma García-, le preparó a la joven una ‘encerrona’, ya que mostraron un poster tamaño real de su presunta nueva ilusión. Ante esa situación, Alejandra no podía parar de reír, pero pidió “por favor”, que no mostraran su identidad, ya que se trata de una “persona anónima”.

Finalmente, sus peticiones se escucharon y el espacio no dio a conocer de quien se trata. Sin embargo, la revista Semana reveló en exclusiva de quien se trata. Se llama Carlos Agüera y tiene 22 años. Ese miércoles, uno de los grandes amigos de la hija de Terelu Campos, ha asistido al estreno del nuevo proyecto teatral de Paz Padilla, ‘El humor de mi vida’ y ha hablado sobre este nuevo noviazgo de la joven.

“Os hablaría, pero sé súper poco porque he estado fuera de viaje y he hablado con ella poquito. No le conozco, pero tengo muchas ganas de conocerle y estoy seguro de que si ella ha elegido que tiene estar con él es porque un chico que realmente vale la pena, pero el filtro lo tengo que pasar yo, por si acaso se equivoca, pero de momento creo que es muy buena persona, que es un chico increíble y que vale la pena, hoy en día es difícil encontrar personas que valgan la pena”, ha comentado Aless Gibaja.

Por su parte, Terelu ya mencionó en ‘Viva la vida’ que sí que conocía al nuevo amor de su hija. “Le dije que fuera amable”, contó Alejandra sobre el momento en el que la colaboradora pudo ponerle cara al hombre que podría estar ocupando su corazón. “No recuerdo mucho de aquel momento porque en realidad solo le vi 10 segundos”, expresó la hermana de Carmen Borrego. Pese a que es un secreto a voces, tanto Alejandra como Carlos siguen sin pronunciarse abiertamente sobre su relación. Eso sí, a través de las redes sociales intercambian algún que otro ‘like’ o comentario.

Alejandra Rubio y Álvaro Lobo decidieron darse una segunda oportunidad, pero la convivencia y el desgaste de los años les han pasado factura, pues hace unos meses tomaron la decisión de que lo mejor era continuar por caminos separados. No obstante, ambos siguen manteniendo una «buena relación» y no han terminado «mal», pues el cariño entre ambos sigue estando presente.