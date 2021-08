Toñi Moreno y María José Campanario, retoman su relación

Parece que todo vuelve a la normalidad. El pasado verano, Toñi Moreno se mostraba dolida y confesaba que su relación de amistad con María José Campanario no era la misma que siempre, es decir, que se había enfriado. Un año después las cosas han cambiado y durante la emisión de ‘Viva la Vida’, la presentadora hacia una llamativa revelación que dejaba boquiabiertos a los colaboradores del formato. La andaluza ha confirmado que ha tenido una conversación con la mujer de Jesulín de Ubrique, por lo que su amistad estaría intacta pese a ese pequeño distanciamiento.

La escritora no ha querido revelar muchos detalles de lo que ha hablado con la odontóloga por respeto y por el cariño que la tiene, pero sí ha querido decir que se había encontrado “a una persona con mucho dolor, con muchas cosas no resueltas”. “Todos nos equivocamos y ella me ha reconocido que en alguna ocasión no ha sabido actuar”, ha añadido Moreno.

Instantes después, Toñi Moreno confesaba que siempre había notado que María José ha sentido cariño por la hija de Belén Esteban. “Esa niña tiene relación con su hermana y con su padre, es una niña maravillosa, muy inteligente, ha terminado su carrera con matrícula”, decía. Terelu Campos, aplaudía esta reflexión. “Es una de las niñas más educadas, más estudiosas. Belén ha estado día a día ahí, entiendo que por eso a ella le duela», comentaba la hija de María Teresa Campos.

El distanciamiento entre Toñi Moreno y María José Campanario

Hace un año, María José Campanario sufrió una crisis de fibromialgia y durante una de las emisiones de ‘Viva la Vida’, Toñi Moreno comentó a los espectadores que había perdido el contacto con la madre de Julia Janeiro. “En el último tiempo ha estado como enfadada. ¿Te he hecho algo? ¿Te he fallado en algo? No lo sé. María José, si me estás viendo, te he mandado una foto de mi niña porque me gusta compartir su foto con mis amigos”, expresó por aquel entonces la presentadora. “Puedo quererte muchísimo como es, pero también puedo querer muchísimo a Belén Esteban. Puedo entender tu posición y la de Belén, cada una tenéis vuestro sufrimiento. Solo te digo, amiga, que estoy aquí para cuando quieras. Soy la misma de siempre. No he cambiado”, añadió con semblante triste debido a la situación.

El revés de María José Campanario en su 42 cumpleaños

María José Campanario sufrió una recaída de su enfermedad en el mes de mayo. Según publicó la revista ‘Semana’, la mujer del torero pasó diez días en el hospital de San Juan de Jerez. Fue su marido quien acudió a recogerla tras este ingreso hospitalario que tuvo lugar a pocos días de cumplir los 42.