Jesulín de Ubrique y María José Campanario se reencuentran con su hija en público

Jesulín de Ubrique se ha convertido en uno de los protagonistas de la semana después de que hace unos días su ex, Belén Esteban, confirmara que se había reunido con sus dos hijas en Madrid. Este viernes, el diestro, que se encuentra grabando el concurso ‘El Desafío’, optaba por no hacer declaraciones al respecto y entraba a las grabaciones muy alegre y entre risas. Lo que pocos se esperaban era que apenas unas horas después, en el mismo escenario, el diestro escenificaría una entrañable escena familiar.

Tras una intensa jornada de grabaciones, Jesulín salía del set con una sorpresa y es que estaba acompañado de su mujer, María José Campanario, su hija Julia y el novio de esta. A pesar de la gran expectación, era indudable que la familia estaba junta, por fin, protagonizando una bonita fotografía. «Gracias, hasta luego», ha dicho la odontóloga antes de abandonar en coche el set de rodaje. Un vehículo en que iba el matrimonio junto, pero no Julia y su novio, que no han sido grabados por las cámaras allí reunidas.

A pesar de todo, padre e hija han protagonizado un bonito momento y es que se han dado dos besos delante de todo el mundo. Un gesto bastante cotidiano que, sin embargo, para ellos tiene un gran significado pues han podido zanjar los muchos rumores que les han rodeado en los últimos días. Y es que que Julia, que acaba de cumplir la mayoría de edad, resida en Madrid con su novio en vez de con sus padres, sumado al hecho de que no estuvieran juntos en su 18 cumpleaños y que Jesús no se hubiera visto con ella durante sus visitas a Madrid, ponían en ellos el punto de mira.

De momento, el gran misterio es qué hacía María José Campanario en Madrid, pues si bien en unos días se termina el estado de alarma y lo que conlleva, hasta la fecha no está permitido viajar desde Andalucía (donde residen) a la capital. Es probable que forme parte de alguno de los episodios de ‘El Desafío’, ya que hay antecedentes de que los concursantes hayan participado con sus parejas, como por ejemplo David Bustamante y Pablo Puyol, que bailaron junto a sus dos novias en un desafío a modo de duelo.