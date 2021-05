Belén Esteban desvela si Jesulín se ha encontrado con sus hijas

El torero Jesulín de Ubrique se ha convertido en uno de los protagonistas del programa ‘El Desafío’, que en estos momentos se encuentra en plena grabación de su segunda temporada. Al igual que en la primera, los concursantes se someterán a retos muy complicados en los que tendrán que poner a prueba su habilidad y destreza. Para ello, pueden practicar en los estudios de grabación, que se encuentran en Madrid.

Precisamente esta es la misma ciudad en la que viven las dos hijas del diestro, Andrea y Julia, que ha acaparado varios titulares -más de uno polémico- en los últimos días tras haber cumplido la mayoría de edad. Esta tarde de miércoles, el programa ‘Sálvame’ ha tenido entre sus temas de la jornada este asunto, pues se ha visionado un vídeo en el que Jesulín, al ser preguntado por su había visitado a sus hijas, evitaba responder.

En plató se encontraba Belén Esteban, madre de la primogénita de Jesús, que aunque prefiere no hablar sobre este tipo de temas, en los que se menciona a su pequeña, no ha dudado en desvelar la incógnita. Eso sí, en un primer momento ha optado por guardar silencio, «no voy a decir nada», respondía firme tras ver las imágenes hasta en tres ocasiones para comprobar si el andaluz respondía o no. Sin embargo, pasados unos minutos, la de Paracuellos del Jarama optaba por hacer una excepción y revelar si el torero de Ubrique ha visto o no a sus hijas en estos días que ha estado en Madrid, evitando así posibles especulaciones.

«No voy a decir nada ni quiero que me preguntéis. Igual que he dicho que ha estado mucho tiempo sin ver a su hija, ha visto a su hija también», ha comenzado diciendo refiriéndose a Andrea. A continuación, ha relizado un pequeño matiz, «a sus hijas, a las dos (Julia y Andrea). Y no me preguntéis porque no. Si me callara, se va a entender como que no ha venido y el tiempo pasa. Pero no soy injusta. No voy dar ninguna información. No voy a responder ni una pregunta. Que no me esperen agencias en casa porque no voy a decir más», avisaba muy seria.

«Creo que igual que he especificado cuando no lo ha hecho, lo tengo que decir. Yo no tengo que hablar de esto, pero si me callo me sentiría mal», ha añadido Esteban. Sobre este encuentro, la presentadora de este miércoles, Paz Padilla, imaginaba que habría sido una de las chicas las que habría organizado el encuentro, pero nada más lejos de la realidad. «Ha sido cosa del padre», ha desvelado Belén, sin querer dar más detalles

«Si me callo me sentiría mal y no lo voy a hacer. Es un tema que no pero sería muy injusta si me callo. Espero que no se moleste ninguna de las partes. Pero me parecería injusto que haya pasado lo que haya pasado y yo me callara como que no, como que no… Entonces, no voy a decir nada más, pero me siento mejor así». Aunque ella ha reconocido que es algo bonito, y que le gustaría que fuera algo que sucediera más a menudo, también sabe que no le corresponde a ella contarlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝑱𝑼𝑳𝑺 𝑱𝑨𝑵𝑬𝑰𝑹𝑶 (@julsjaneiro)

De hecho, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha explicado que cuando hace unos días desveló que las dos hermanas tienen relación, «se enfadaron», refiriéndose a la otra parte, que parece no vio con buenos ojos que desvelara esta información. «Es mentira que las hermanas no tengan relación», dijo por aquel entonces. A pesar de esto, para Belén Esteban lo más justo era poner punto final a las especulaciones pues, al igual que en el pasado ha reclamado que su hija y su padre no se veían, ahora ha querido matizar que sí lo han hecho.